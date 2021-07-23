Максим Малишев з 2019 року лікувався через травми.

Український півзахисник Максим Малишев покинув донецький "Шахтар".

Як повідомляє iSport.ua, контракт Малишева з "гірниками" підійшов до кінця, і сторони не стали його продовжувати.

Сам футболіст не став коментувати своє майбутнє - чи планує він продовжувати кар'єру або завершити її:

"Поки без коментарів, на даному етапі не готовий говорити про подальші плани", - сказав Малишев.

За інформацією ЗМІ, "Шахтар" готовий запропонувати 28-річному півзахиснику місце дитячого тренера в клубній академії.

Читайте такожПерейде в лютому: Шахтар підписав чергового бразильця

Максим Малишев: кар'єра і травми

У 28-річного Малишева є хронічні проблеми з коліном.

Починаючи з 2018 року Малишев лише чотири рази виходив на поле в УПЛ, один раз - в Кубку України та один раз - в Лізі Європи. Востаннє він з'являвся на полі 3 квітня 2019 року.

У червні 2019-го він знову отримав серйозну травму.

Крім "Шахтаря", Малишев також виступав за "Зорю" (у 2013-2015 роках).

У складі збірної України півзахисник провів 3 матчі.

Автор: Антон Дудар