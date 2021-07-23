Максим Малишев / фото УНІАН, Євген Кравс
Український півзахисник Максим Малишев покинув донецький "Шахтар".
Як повідомляє iSport.ua, контракт Малишева з "гірниками" підійшов до кінця, і сторони не стали його продовжувати.
Сам футболіст не став коментувати своє майбутнє - чи планує він продовжувати кар'єру або завершити її:
"Поки без коментарів, на даному етапі не готовий говорити про подальші плани", - сказав Малишев.
За інформацією ЗМІ, "Шахтар" готовий запропонувати 28-річному півзахиснику місце дитячого тренера в клубній академії.
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Максим Малишев: кар'єра і травми
- У 28-річного Малишева є хронічні проблеми з коліном.
- Починаючи з 2018 року Малишев лише чотири рази виходив на поле в УПЛ, один раз - в Кубку України та один раз - в Лізі Європи. Востаннє він з'являвся на полі 3 квітня 2019 року.
- У червні 2019-го він знову отримав серйозну травму.
- Крім "Шахтаря", Малишев також виступав за "Зорю" (у 2013-2015 роках).
- У складі збірної України півзахисник провів 3 матчі.