21 липня команда пройшла перший етап вакцинації.

Футболісти і персонал донецького "Шахтаря" 21 липня вакцинувалися від COVID-19.

Вони отримали першу дозу вакцини, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

"Ви бачите, що відбувається в світі, і, напевно, вакцинація - це зараз єдина допомога в якості боротьби з пандемією. Сталося кілька випадків, які переконали мене в тому, що за рахунок вакцинації стає менше летальних випадків через коронавірус",-зазначив ветеран "Шахтаря" Андрій П'ятов.

"Світ прогресує. Ми повинні довіритися і робити щеплення, якщо хочемо, щоб наші рідні та близькі були здорові. В ході сезону фактично кожні три-чотири дні здаємо тести - від нас цього вимагають УАФ, УЄФА, так як ми - спортсмени, які беруть участь в іграх і різних заходах", - додав він.

"Шахтар" у сезоні 2021-2022

Новий сезон команда розпочне під керівництвом нового головного тренера-італійця Роберто Де Дзербі.

Перед стартом сезону донецький клуб представив нову форму.

В УПЛ "Шахтар" стартує 24 липня матчем проти "Інгульця".

У Лізі чемпіонів "гірники" почнуть свій шлях з третього раунду кваліфікації 3 або 4 серпня (матчі - відповіді-10 серпня). Їх суперником буде бельгійський "Генк".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар