Андрій П'ятов прокоментував вакцинацію / фото ФК Шахтар

Футболісти і персонал донецького "Шахтаря" 21 липня вакцинувалися від COVID-19.

Вони отримали першу дозу вакцини, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

"Ви бачите, що відбувається в світі, і, напевно, вакцинація - це зараз єдина допомога в якості боротьби з пандемією. Сталося кілька випадків, які переконали мене в тому, що за рахунок вакцинації стає менше летальних випадків через коронавірус",-зазначив ветеран "Шахтаря" Андрій П'ятов.

"Світ прогресує. Ми повинні довіритися і робити щеплення, якщо хочемо, щоб наші рідні та близькі були здорові. В ході сезону фактично кожні три-чотири дні здаємо тести - від нас цього вимагають УАФ, УЄФА, так як ми - спортсмени, які беруть участь в іграх і різних заходах", - додав він.

фото ФК Шахтар
фото ФК Шахтар
фото ФК Шахтар
фото ФК Шахтар

"Шахтар" у сезоні 2021-2022

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Автор: Антон Дудар