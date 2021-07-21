Футболіст приєднається до "гірників", коли йому виповниться 18 років.

"Шахтар", який нещодавно представив трьох новачків, досяг угоди з бразильським "Інтернасьоналем" щодо трансферу захисника Вінісіуса Тобіаса.

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Бразильський захисник приєднається до "гірників" в лютому після того, як йому виповниться 18 років. Поки ж він виступатиме за "Інтернасьонал" U-20.

За неофіційною інформацією, "Шахтар" заплатить за футболіста 6 мільйонів євро.

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Вінісіус Тобіас: що про нього відомо

Основна позиція Вінісіуса - правий захисник.

Вінісіус Тобіас - вихованець "Інтернасьонала". Виступав за юнацькі та молодіжну команди клубу.

У 2021 році він провів 10 матчів за команду U20 (всі в стартовому складі, відзначився одним голом з пенальті).

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Автор: Антон Дудар