Вінісіус Тобіас / фото Internacional
"Шахтар", який нещодавно представив трьох новачків, досяг угоди з бразильським "Інтернасьоналем" щодо трансферу захисника Вінісіуса Тобіаса.
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Бразильський захисник приєднається до "гірників" в лютому після того, як йому виповниться 18 років. Поки ж він виступатиме за "Інтернасьонал" U-20.
За неофіційною інформацією, "Шахтар" заплатить за футболіста 6 мільйонів євро.
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Вінісіус Тобіас: що про нього відомо
- Основна позиція Вінісіуса - правий захисник.
- Вінісіус Тобіас - вихованець "Інтернасьонала". Виступав за юнацькі та молодіжну команди клубу.
- У 2021 році він провів 10 матчів за команду U20 (всі в стартовому складі, відзначився одним голом з пенальті).
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