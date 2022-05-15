Разом з футболістом загинув його брат.

Колишній футболіст молодіжної та резервних команд "Барселони" Максі Ролон трагічно загинув у ДТП в Аргентині.

Як повідомляє видання Ole, 27-річний аргентинський футболіст перебував в автомобілі разом зі своїм братом. У якийсь момент машина вилетіла з траси і врізалася в дерево, обидва загинули.

Прес-служба каталонської "Барселони" висловила співчуття родичам Максі Ролона.

"Ми вражені смертю Максі Ролона, який виступав за молодіжну команду "Барселони" з 2010 по 2016 рік. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття і повну підтримку його сім'ї. Спочивай з миром", - сказано в клубній заяві.

Зазначається, що розслідуванням події зайнявся прокурор Державного міністерства обвинувачення Касільди Хуан Пабло Баньос.

Раніше УНІАН повідомляв, що помер колишній гравець збірної Колумбії, мадридського "Реала" і "Наполі" Фредді Рінкон. Легендарний колумбієць помер у віці 55 років в результаті страшної ДТП.

Максі Ролон: що відомо про футболіста