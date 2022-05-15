Колишній футболіст молодіжної та резервних команд "Барселони" Максі Ролон трагічно загинув у ДТП в Аргентині.
Як повідомляє видання Ole, 27-річний аргентинський футболіст перебував в автомобілі разом зі своїм братом. У якийсь момент машина вилетіла з траси і врізалася в дерево, обидва загинули.
Прес-служба каталонської "Барселони" висловила співчуття родичам Максі Ролона.
"Ми вражені смертю Максі Ролона, який виступав за молодіжну команду "Барселони" з 2010 по 2016 рік. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття і повну підтримку його сім'ї. Спочивай з миром", - сказано в клубній заяві.
Зазначається, що розслідуванням події зайнявся прокурор Державного міністерства обвинувачення Касільди Хуан Пабло Баньос.
Раніше УНІАН повідомляв, що помер колишній гравець збірної Колумбії, мадридського "Реала" і "Наполі" Фредді Рінкон. Легендарний колумбієць помер у віці 55 років в результаті страшної ДТП.
Максі Ролон: що відомо про футболіста
- Максі Ролон є вихованцем "Барселони". Виступав за юнацьку команду каталонського клубу та за "Барселону Б".
- У сезоні 2013/14 разом з "Барселоною" виграв юнацьку Лігу чемпіонів.
- У 2016 році Ролон перейшов в бразильський "Сантос". Також півзахисник встиг пограти за іспанські клуби "Луго" і "Пубілья Касас", аргентинський "Арсенал" з Саранді, чилійський "Кокімбо Унідо", еквадорський "Фуерса Амарілья", іракський "Аль-Дівінай" і аргентинський "Мітре".
- Ролон виступав за молодіжну збірну Аргентини, у складі якої в 2015 році став чемпіоном Південної Америки серед гравців не старше 20 років.