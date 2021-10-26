Іменитий форвард впевнений, що Малиновський допоможе збірній України в найближчих матчах.

Колишній футболіст донецького "Шахтаря" і збірної України Андрій Воробей поділився своєю думкою про виклик до національної команди на матчі листопадового збору Руслана Малиновського і Дениса Гармаша.

Експерт вважає, що пропуск жовтневих матчів збірної України повинен піти на користь Малиновському і в найближчих іграх він посилить команду Петракова.

"Виклик Малиновського до збірної України? Звичайно, це звісточка приємна! Все-таки Малиновський - це серйозний футболіст, який виступає в серйозному чемпіонаті за хорошу команду. Тому, однозначно, такі, як Малиновський допоможуть збірній України. Інша справа, як пройде той виховний процес, в якому Малиновський опинився після конфлікту з Петраковим. Я думаю, це піде на користь тому ж Руслану Малиновському. Це приземлить таких футболістів, які дійсно талановиті, і вони всі можуть, але в якийсь момент десь трошки зазнаються. Я думаю, цей пропуск в іграх за збірну піде Руслану на користь. Малиновський однозначно посилить командну гру збірної України", - заявив Воробей в інтерв'ю meta-ratings.com.ua.

Читайте такожЕкс-футболіст збірної України закликав "годувальників" з Росії приїхати в АТОТакож Андрій Воробей прокоментував виклик до збірної України футболіста "Динамо" Дениса Гармаша, який відзначився черговим голом за "біло-синіх" у матчі чемпіонату України проти "Дніпра-1". Екс-фовард "Шахтаря" висловив свій сумнів, що Гармаш дійсно заслужив отримати запрошення в національну команду.

"Гармаш також викликаний до збірної України? Денис, звичайно, заслужив оплески за свою гру в "Динамо". Але чи заслужив він грати за збірну України? У мене двояка думка. Тому тут вже на розгляд тренера, потрібен він чи ні в національній команді. Я не можу міркувати. Я думаю, є гравці більш перспективні і талановиті", - сказав Воробей.

Нагадаємо, раніше В'ячеслав Шевчук поділився очікуваннями від майбутньої гри збірної України з Боснією і Герцеговиною в заключному турі відбору ЧС-2022.

Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати

Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два кращих переможця груп Ліги Націй (на основі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.

Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. Шість матчів із семи українці зіграли внічию і лише одного разу перемогли - на виїзді Фінляндію.

Автор: Володимир Медяник