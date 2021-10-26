В'ячеслав Шевчук поділився очікуваннями від майбутньої гри з Боснією і Герцеговиною.

Екс-футболіст "Шахтаря" і збірної України В'ячеслав Шевчук дав свій коментар щодо вирішального матчу у кваліфікації до чемпіонату світу для "жовто-синіх" з Боснією і Герцеговиною.

Шевчука цитує Ютуб-канал vZbirna.

"Петраков може зіграти проти Боснії в чотири захисники, а не в три. Повернуться Малиновський та Зінченко й Петраков може обрати схему 4-1-4-1, або 4-3-3. Більше звісно 4-1-4-1, яку збірна грала при Шевченку", - сказав Шевчук.

"Гармаш в основі збірної не гратиме, але він дуже досвідчений гравець і завжди може підсилити гру виходячи з лави запасних. Він агресивний та своїми діями може допомогти команді", - додав Шевчук.

Збірна України: матчі у листопаді

Збірна України у листопаді проведе два матчі: 11 листопада вдома товариську гру проти Болгарії, а потім 16 числа в гостях проти Боснії та Герцеговини в рамках кваліфікації до ЧС.

Після семи поєдинків Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 9 очок. Проте у головних конкурентів є матч в запасі.

Автор: Артем Будрін