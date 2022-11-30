Перемога над "Металістом" допомогла "Динамо" піднятися на третє місце в УПЛ.

У середу, 30 листопада, був зіграний перенесений поєдинок 8-го туру чемпіонату України з футболу, в якому київське "Динамо" протистояло "Металісту".

Гра проходила на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського і завершилася розгромною перемогою команди Мірчі Луческу.

Рахунок у грі був відкритий на 20-й хвилині гри - шикарним ударом зі штрафного відзначився півзахисник киян Віталій Буяльський. На 29-й хвилині зустрічі Владислав Ванат забив після навісу Буяльського і подвоїв перевагу "біло-синіх".

На 77-й хвилині другого тайму Віктор Циганков відправив третій м'яч у ворота харківського клубу, встановивши фінальний рахунок на табло.

"Динамо" - "Металіст" - 3:0

Голи: Буяльський, 20, Ванат, 29, Циганков, 76

"Динамо": Бущан, Овчаренко, Попов (Сирота, 46), Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шепелєв, Лонвейк (Андрієвський, 72), Циганков, Буяльський, Ванат (Кулач, 66)

"Металіст": Костик, Клименчук, Мізюк, Порох (Ралюченко, 46), Книш (Романюк, 46), Каплієнко, Багачанський, Танковський, Рязанцев (Демченко, 62), Картушов (Чідомере, 81), Прядун (11)

Відео голів:

Перемога над "Металістом" допомогла київському клубу піднятися на третє місце в турнірній таблиці. В активі "Динамо" 30 набраних очок.

Харківський клуб з 16 балами займає 10-ту позицію в турнірній таблиці чемпіонату України.

Додамо, що це був останній матч і "Динамо", і "Металіста" цього року. Наступні ігри УПЛ відбудуться вже наступного року.

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