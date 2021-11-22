Український фахівець пояснив поразку своєї команди.

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко дебютував в якості наставника "Дженоа", який очолив 7 листопада. В рамках 13-го туру Серії А його нова команда протистояла "Ромі" Жозе Моурінью.

У дебютному поєдинку українець зазнав поразки з рахунком 2:0. Для того, щоб здобути нічию, генуезцям не вистачило буквально десять хвилин.

Після гри Андрій Шевченко поділився думкою про результат протистояння.

"Вважаю, що в першу чергу команда проявила характер. У таких складних умовах, в яких ми опинилися, коли немає багатьох провідних гравців. Сьогодні хлопці дійсно віддалися на футбольному полі - непогано переміщалися, закривали зони. Нам не вистачило сил останні десять хвилин і ми пропустили м'яч. У кінцівці намагалися відігратися, поміняли структуру нашої гри і пропустили другий гол.

Читайте такожОздоба туру: африканський футболіст забив розкішний гол у чемпіонаті Італії (відео)Я приємно здивований тим, як зустріли вболівальники. Приїхали підтримати команду. Команда віддала багато сил, хлопці виклалися до кінця. Тут такі речі завжди подобаються вболівальникам.

Ми зосереджені на нашій грі. Наше завдання - швидше повернути провідних гравців, створити конкуренцію в команді. Нас чекають дуже важкі матчі. Це всі розуміють. Легких ігор не буде. Але потрібно працювати. Як я вже говорив: Якщо ми залишимося в серії а - це буде як виграш Ліги чемпіонів", - зазначив Шевченко в ефірі сервісу MEGOGO після гри з "Ромою".

Також український фахівець розповів про розмову і свої відносини з Жозе Моурінью.

"Чи спілкувався я з Моурінью? Так, ми спілкувалися і до, і після гри. У нас відмінні відносини. Що він сказав після гри? Сказав: "Гідний матч", - додав український тренер.

Андрій Шевченко: прихід в "Дженоа"

Андрій Шевченко перебував без роботи з 1 серпня після того, як покинув збірну України. Він очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні.

Шевченко підписав контракт до літа 2024 року. 9 листопада Шевченко приступив до своїх обов'язків.

Повідомлялося, хто увійшов до тренерського штабу українця.

Після матчу з "Ромою" генуезців чекає непростий календар: до кінця року команда зіграє з "Удінезе", "Міланом", "Ювентусом", "Сампдорією", "Лаціо" і "Аталантою" в Серії А, а також "Салернітаною" в Кубку Італії.

Шевченко пояснив, чому не зможе взимку підписати в "Дженоа" гравців збірної України.

Автор: Володимир Медяник