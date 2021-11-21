"Дженоа" поступився "Ромі", двічі пропустивши в кінці матчу.

Андрій Шевченко дебютував в якості головного тренера "Дженоа", який очолив 7 листопада. В рамках 13-го туру Серії А "Дженоа" приймав "Рому" Жозе Моурінью.

Тренерський дебют Шевченка на клубному рівні вийшов невдалим - "Дженоа" за весь матч вдалося завдати лише одного удару по воротах суперника, на 82-й хвилині "Рома" втілила свою перевагу в забитий м'яч, а в компенсований час забила ще раз. Дубль оформив Фелікс Афена-Гьян.

Після 13 турів у "Дженоа" лише 9 очок, в турнірній таблиці Серії А команда йде в зоні вильоту - на 18-й позиції. "Рома" набрала 22 очки і піднялася на п'яту позицію.

"Дженоа" - "Рома" - 0:2

Голи: Афена-Гьян, 82, 90+4

"Дженоа": Сірігу, Біраскі (Бьянкі, 84), Васкес, Маз'єлло, Сабеллі (Гільйоне, 84), Ровелла, Бадель (Гальдамес, 90), Стураро (Букса, 90), Камбіассо, Пандєв (Ернані, 63), Екубан

"Ром": Патрісіу, Карсдорп, Манчіні, Кумбулла (Смоллінг, 87), Ібаньес, Ель Шаараві, Пеллегріні (Бове, 90+3), Верету, Мхітарян, Шомуродов (Афена-Гьян, 75), Абрахам

Відеоогляд матчу

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Андрій Шевченко: прихід у "Дженоа"

Андрій Шевченко перебував без роботи з 1 серпня після того, як покинув збірну України. Він очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні.

Шевченко підписав контракт до літа 2024 року. 9 листопада Шевченко приступив до своїх обов'язків.

Повідомлялося, хто увійшов до тренерського штабу українця.

Після матчу з "Ромою" на генуезців чекає непростий календар: до кінця року команда зіграє з "Удінезе", "Міланом", "Ювентусом", "Сампдорією", "Лаціо" та "Аталантою" в Серії А, а також "Салернітаною" в Кубку Італії.

Шевченко пояснив, чому не зможе взимку підписати в "Дженоа" гравців збірної України.

Автор: Антон Дудар