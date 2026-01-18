Зарплата очільника ФІФА зросла вчетверо: скільки заробляє Інфантіно

Але при цьому під керівництвом Інфантіно ФІФА також фіксує рекордні доходи.

За 10 років зарплата президента Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Джанні Інфантіно зросла вчетверо на тлі рекордних доходів організації. За підсумками 2024 року він отримав $6,1 млн.

Статки Інфантіно підрахувало видання Le Monde із посиланням на податкові документи США. "З моменту обрання президентом ФІФА в лютому 2016 року доходи Інфантіно зростали з вражаючою швидкістю", – акцентувало видання.

Декларації, подані до американських органів 12 листопада 2025 року, свідчать, що ФІФА у 2024 році виплатила Інфантіно $6,133 млн. Ця сума включала майже $3 млн базового окладу, майже $2 млн бонусів, $1,1 млн інших винагород та $155 тис. пенсійних виплат.

Коли Інфантіно змінив Зеппа Блаттера на чолі ФІФА 10 років тому, організація прозвітувала американським податковим органам про виплату йому лише $1,5 млн, порівняло Le Monde.

Продовжуючи рахувати гроші Інфантіно, видання зазначило, що після Чемпіонату світу з футболу в 2018 році президент FIFA отримав бонус на суму 1 мільйон доларів, а після Чемпіонату світу у Катарі в 2022 році йому були виплачені бонуси на суму вже $2 млн.

"Згідно з податковими деклараціями, поданими до органів влади США, Інфантіно коштував ФІФА $3,6 млн у 2022 році і $4,1 млн у 2023-му", – підрахувало видання.

Але при цьому Le Monde зазначає, що під керівництвом Інфантіно ФІФА фіксує рекордні доходи. Організація прогнозує дохід на суму $11 млрд за період 2023-2027 років, який включає і Чемпіонат світу, який пройде цьогоріч.

Журналісти зазначили, що Інфантіно може залишитися на чолі Федерації ще на 5 років, якщо його переоберуть на третій і останній термін у 2027 році.

