Зарплата очільника ФІФА зросла вчетверо: скільки заробляє Інфантіно

За 10 років зарплата президента Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Джанні Інфантіно зросла вчетверо на тлі рекордних доходів організації. За підсумками 2024 року він отримав $6,1 млн.
Статки Інфантіно підрахувало видання Le Monde із посиланням на податкові документи США. "З моменту обрання президентом ФІФА в лютому 2016 року доходи Інфантіно зростали з вражаючою швидкістю", – акцентувало видання.
Декларації, подані до американських органів 12 листопада 2025 року, свідчать, що ФІФА у 2024 році виплатила Інфантіно $6,133 млн. Ця сума включала майже $3 млн базового окладу, майже $2 млн бонусів, $1,1 млн інших винагород та $155 тис. пенсійних виплат.
Коли Інфантіно змінив Зеппа Блаттера на чолі ФІФА 10 років тому, організація прозвітувала американським податковим органам про виплату йому лише $1,5 млн, порівняло Le Monde.
Продовжуючи рахувати гроші Інфантіно, видання зазначило, що після Чемпіонату світу з футболу в 2018 році президент FIFA отримав бонус на суму 1 мільйон доларів, а після Чемпіонату світу у Катарі в 2022 році йому були виплачені бонуси на суму вже $2 млн.
"Згідно з податковими деклараціями, поданими до органів влади США, Інфантіно коштував ФІФА $3,6 млн у 2022 році і $4,1 млн у 2023-му", – підрахувало видання.
Але при цьому Le Monde зазначає, що під керівництвом Інфантіно ФІФА фіксує рекордні доходи. Організація прогнозує дохід на суму $11 млрд за період 2023-2027 років, який включає і Чемпіонат світу, який пройде цьогоріч.
Журналісти зазначили, що Інфантіно може залишитися на чолі Федерації ще на 5 років, якщо його переоберуть на третій і останній термін у 2027 році.
