Президент ФІФА наголосив на "важливості сприяння миру та єдності".

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) вирішила не відсторонювати Ізраїль і його команди від міжнародних змагань. Таке рішення ухвалили під час засідання організації 2 жовтня в Цюріху.

Зокрема, президент ФІФА Джанні Інфантіно у своєму вступному слові наголосив на "важливості сприяння миру і єдності, особливо в контексті тривалої ситуації в секторі Газа".

"У ФІФА ми прагнемо використовувати силу футболу для об'єднання людей у розділеному світі. Ми думаємо про тих, хто страждає від численних конфліктів, що існують сьогодні в усьому світі, і найважливіше послання, яке футбол може донести зараз, - це послання миру і єдності", - сказав він.

Інфантіно також наголосив, що ФІФА не розв'язує геополітичних проблем, "але вона може і повинна просувати футбол у всьому світі, використовуючи його об'єднавчі, освітні, культурні та гуманітарні цінності".

Чоловіча збірна Ізраїлю має вирушити на відбіркові матчі чемпіонату світу-2026 проти Норвегії в Осло 11 жовтня та Італії в Удіне 14 жовтня.

Санкції проти Ізраїлю

Міжнародний кримінальний суд у листопаді минулого року видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та екс-міністра оборони Йоава Ґалланта, звинувативши їх у "воєнних злочинах". У серпні цього року адміністрація Дональда Трампа ввела санкції проти Міжнародного кримінального суду через ці ордери.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) має намір дискваліфікувати Ізраїль, заборонивши йому участь у європейських футбольних чемпіонатах.

