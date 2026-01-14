'Манчестер Юнайтед' визначився з новим головним тренером: що про нього відомо

Контракт з Майклом Карріком розрахований до кінця поточного сезону.

"Манчестер Юнайтед" призначив Майкла Карріка новим головним тренером. Про це стало відомо з офіційного сайту клубу.

Каррік є легендою "червоних дияволів". У складі манчестерського клубу він провів 12 років у ролі футболіста, вигравши 18 трофеїв. Зокрема п'ять чемпіонських титулів АПЛ, Лігу чемпіонів і Лігу Європи.

Каррік також має досвід керуванням "Манчестер Юнайтед". Після відставки Сульшера у 2021 році 44-річний англієць виконував обовʼязки головного тренера клубу. Тоді команда не програла жодного матчу, обігравши "Арсенал", "Вільяреал" та зігравши в нічию з "Челсі". Контракт з новим тренером розрахований до кінця сезону 2025/26.

Що передувало

Нагадаємо, що в січні клуб покинув Рубен Аморім. Це сталося на тлі серії з трьох нічиїї "червоних дияволів" у чемпіонаті Англії. Наразі манчестерський клуб посідає сьому, позаєврокубкову сходинку в АПЛ. За 21 матч команда змогла заробити 32 залікові пункти. Від зони єврокубків "Манчестер Юнайтед" відділяє 1 очко.

Зазначимо, що раніше ще один європейський гранд втратив головного тренера. Йдеться про Хабі Алонсо, якого звільнили з посади головного тренера "Реал Мадриду". Клуб повідомив, що йдеться про розрив співпраці за обопільною згодою.

