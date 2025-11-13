Вони під загрозою дискваліфікації, Сергій Ребров вирішив "приберегти" їх для матчу з Ісландією.

Збірна України оголосила заявку на передостанній матч відбору ЧС-2026 проти Франції - і одразу двома несподіваними рішеннями. До підсумкового списку на поєдинок, який відбудеться 13 листопада о 21:45 (за київським часом), не увійшли захисник Микола Матвієнко та півзахисник Руслан Маліновський, хоча обидва були викликані на листопадові ігри кваліфікації, йдеться на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ).

Річ у тім, що обидва гравці перебували під ризиком дискваліфікації перед вирішальною зустріччю з Ісландією, в обох гравців було по жовтій картці, і ще одне попередження в матчі проти Франції автоматично призвело б до пропуску наступної гри - вирішального поєдинку з Ісландією у відборі на ЧС-2026.

До заявки на матч із Францією увійшли 23 гравці:

Воротарі - Волинець, Різник, Трубін

- Волинець, Різник, Трубін Захисники - Бондар, Конопля, Михайличенко, Караваєв, Михавко, Забарний, Сваток, Миколенко

- Бондар, Конопля, Михайличенко, Караваєв, Михавко, Забарний, Сваток, Миколенко Півзахисники - Шапаренко, Волошин, Калюжний, Очеретько, Назарина, Гуцуляк, Ярмолюк, Судаков, Циганков, Зубков

- Шапаренко, Волошин, Калюжний, Очеретько, Назарина, Гуцуляк, Ярмолюк, Судаков, Циганков, Зубков Нападники - Ванат, Яремчук

Раніше УНІАН повідомляв, що Шевченко назвав просту причину, чому Україна зобов'язана вийти на Чемпіонат світу-2026. За його словами, українським футболістам необхідно повторити успіх 20-річної давності. Але і це ще не все.

Крім того, ми також розповідали, чому один із ключових гравців збірної не допоможе Україні в матчах із Францією та Ісландією. Йдеться про нападника "Роми" Артема Довбика.

