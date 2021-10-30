Пеп Гвардіола заявив, що Олександр Зінченко "ще знадобиться" команді в цьому сезоні.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола оцінив рівень українського футболіста Олександра Зінченка.

Слова Гвардіоли наводить Manchester Evening News.

"Алекс - сильна особистість. Він легко справляється з тиском. Він дуже якісний гравець на позиції лівого захисника, завжди неймовірно сконцентрований, не робить помилок, дуже надійний на лівому фланзі. Звичайно, він може грати на цій позиції", - сказав Гвардіола.

Тренер згадав про те, як Зінченко став лівим захисником:

"У нас було багато труднощів з позицією лівого захисника, за винятком мого першого сезону, коли в складі були Коларов і Кліші. Після цього ми щосили намагалися знайти потрібних гравців на цю позицію. Фабіан Делф дуже добре адаптувався до цієї ролі, а потім і Зінченко".

Гвардіола також висловив упевненість в тому, що Зінченко зможе гідно грати й в півзахисті:

"Коли Алекс знадобиться нам в центрі поля, він буде дуже добре готовий до цього. Цей хлопець розуміє гру, дійсно добре грає у футбол і є сильною особистістю. Ми дуже задоволені".

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У цьому сезоні Зінченко не є стабільним гравцем основного складу. Але Гвардіола підкреслив, що розраховує на українця:

"Поки Кайл Вокер і Жоау Канселу показували видатний футбол. Але сезон довгий, Зінченко нам ще знадобиться. Радий, що він повернувся після травми".

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов до "Манчестер Сіті" в 2016 році, але спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "городян" дебютував у жовтні 2017 року.

Влітку 2018 року Зінченко намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.

У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.

У складі "Сіті" Зінченко тричі став чемпіоном АПЛ, чотири рази виграв Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії та Суперкубок Англії.

У сезоні 2020-2021 Зінченко вийшов з "Ман Сіті" у фінал Ліги чемпіонів, де "городяни" програли "Челсі". При цьому за підсумками обох півфінальних матчів він потрапляв до символічної збірної тижня в ЛЧ, а вболівальники розхвалили українця.

У минулому сезоні на рахунку українця 2 асисти в 32 матчах за "Сіті" у всіх турнірах. У поточному сезоні Зінченко провів за "городян" лише чотири матчі - деякий час він був травмований.

Контракт українського футболіста з "городянами" діє до 2024 року.

Автор: Антон Дудар