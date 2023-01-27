Команда Реброва і Ярмоленка піднялася на четверте місце в турнірній таблиці.

У п'ятницю, 27 січня, відбувся поєдинок 14-го туру чемпіонату ОАЕ з футболу, в якому "Аль-Айн" під керівництвом українського тренера Сергія Реброва на своєму полі приймав "Аджман".

Гра завершилася розгромною перемогою "Аль-Айна" з рахунком 5:1.

Два голи в цій зустрічі записав собі в актив капітан національної збірної України Андрій Ярмоленко. 33-річний нападник забив на 31-й і 37-й хвилинах.

Відео дня

Також дублем у матчі відзначився тоголезький нападник "Аль-Айна" Коджо Лаба. Ще один м'яч в активі правого захисника Бандара Мохаммеда.

"Аль-Айн" - "Аджман" - 5:1

Голи: Лаба, 4, 83, Ярмоленко, 31, 37, Мохаммед, 70 - Мбунгу, 48

Відео голів Ярмоленка:

— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 27, 2023

— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 27, 2023

Додамо, що Андрій Ярмоленко зіграв у цьому матчі лише 45 хвилин. У перерві Ребров вирішив замінити українського форварда, який перед самим закінченням першої половини заробив попередження.

У нинішньому сезоні Андрій Ярмоленко зіграв 16 матчів за "Аль-Айн", в яких забив 7 голів і віддав 4 гольові передачі.

За 14 зіграних матчів "Аль-Айн" набрав 25 очок і займає 4-у позицію в турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ. Лідирує в турнірі "Аль-Ахлі", в активі якого 29 балів.

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