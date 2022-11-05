"Гірники" не зазнали проблем у поєдинку проти "Інгульця".

У суботу, 5 листопада, в рамках 11-го туру чемпіонату України з футболу донецький "Шахтар" зустрічався з "Інгульцем".

Гра проходила на стадіоні "Арена Львів" і завершилася розгромною перемогою "гірників" з рахунком 3:0.

Перший гол підопічні Ігора Йовічевіча забили на 18-й хвилині поєдинку - відзначився Дмитро Криськів.

У другій половині гри "гірники" відзначилися ще двічі, обидва голи собі в актив записав Данило Сікан. На 69-й хвилині молодий форвард "Шахтаря" реалізував пенальті, а на 90+3 хвилині матчу забив вже з гри, після точної передачі Дмитра Криськіва.

"Шахтар" - "Інгулець" - 3:0

Голи: Криськів, 18, Сікан, 69 пен, 90+3

"Шахтар": Трубін, Михайличенко (Топалов, 73), Матвієнко, Кривцов, Бондар (Козик, 82), Криськів, Назарина, Джурасек (Бондаренко, 57), Очеретько, Судаков (Мудрик, 73), Траоре (Сікан, 57)

"Інгулець": Кучер, Павлов, Запорожець, Клименко (Кравчук, 72), Ченбай (Одарюк, 46), Кучеренко (Марусич, 46), Сидоренко, Саків (Козак, 46), Нагієв, Ковальов, Кухарук (Коробенко, 72)

Попередження: Бондар, 27 - Ченбай, 30, Саків, 39

Огляд матчу:

Додамо, що паралельно з матчем "Шахтар" - "Інгулець" проходив ще поєдинок "Металіста-1925" проти "Вереса". Ця зустріч завершилася розгромною перемогою команди з Рівного.

У складі "Вереса" голами відзначилися Кльоц, Лебеденко, Кучеров і Сергійчук, а за "Металіст-1925" єдиний м'яч забив Русин.

"Металіст-1925" - "Верес" - 1:4

Голи: Русин, 81 – Кльоц, 10 (пен.), Лебеденко, 47, Кучеров, 69, Сергійчук, 90

"Металіст-1925": Сидоренко, Шершень, Курило, Безуглий, Жичиков, Мартинюк, Бичек (Дмитренко, 56), Вачіберадзе (Русин, 69), Габелок (Кравченко, 79), Ременюк (Капінус, 79), Чірук (Зубков, 56)

"Верес": Когут, Є. Пасіч, Вовченко, Мірошник, Гагун, Кучеров, Кльоц (Курко, 90+1), В. Шарай (С. Шестаков, 90+1), Лебеденко (С. Шарай, 82), Дахновський (Сергійчук, 82), М. Шестаков (Гайдучик, 67)

Огляд матчу:

Додамо, що раніше в цей день були зіграні ще два матчі в рамках 11-го туру УПЛ. "Зоря "оформила фантастичний камбек у грі проти "Металіста", а "Олександрія" на своєму полі розгромила "Колос".

Після 11-ти турів "Шахтар" йде на другій сходинці з 23-ма очками, а "Інгулець" займає 18-е місце, набравши 4 бали. "Верес" набрав 17 очок і піднявся на 5-ту сходинку в турнірній таблиці УПЛ, а "Металіст-1925" з 10 очками йде на 10-й позиції.

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