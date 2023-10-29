Ерлінг Холанд забив два голи і віддав гольову передачу в грі з "червоними дияволами".

У неділю, 29 жовтня, відбувся центральний поєдинок 10-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Манчестер Юнайтед" приймав "Манчестер Сіті".

Гра проходила на знаменитому стадіоні "Олд Траффорд" і завершилася розгромною перемогою гостей.

Рахунок у цій зустрічі був відкритий на 26-й хвилині - Ерлінг Холанд реалізував пенальті. На 49-й хвилині норвезький нападник оформив дубль і подвоїв перевагу "городян". Крапку в цій грі поставив Філ Фоден. 23-річний півзахисник відзначився на 80-й хвилині після передачі Ерлінга Холанда.

Відео дня

"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сіті" - 0:3

Голи: Холанд, 26 пен, 49, Фоден, 80

"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Магуайр, Еванс, Ліндельоф (Регілон, 74), Амрабат (Маунт, 46), Мактоміней, Фернандеш, Еріксен (Антоні, 86), Рашфорд (Марсьяль, 86), Хойлунд (Гарначо, 74)

"Манчестер Сіті": Едерсон, Уокер, Діаш, Стоунз, Гвардіол, Родрі, Сілва, Фоден, Альварес (Ковачич, 87), Гріліш (Доку, 87), Холанд

Попередження: Онана (26) Амрабат (42), Антоні (90+2), Фернандеш (90+4) - Фоден (42)

"Манчестер Сіті" набрав 24 очки і займає третє місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Манчестер Юнайтед" з 15 балами йде на 8-й сходинці. Очолює турнірну таблицю АПЛ "Тоттенхем", в активі якого 26 очок після десяти ігор.

У наступному турі АПЛ "Манчестер Юнайтед" зіграє проти "Фулхема", а "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Борнмутом".

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