Сер Боббі Чарльтон вважається одним з найкращих футболістів в історії Англії.

У суботу, 21 жовтня, у віці 86 років помер легендарний футболіст "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії сер Боббі Чарльтон.

Трагічну новину повідомив офіційний сайт "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" в жалобі через смерть сера Боббі Чарльтона, одного з найвидатніших і улюблених гравців в історії нашого клубу. Сер Боббі був героєм для мільйонів людей не тільки в Манчестері або Сполученому Королівстві, але і в усьому світі, де грають у футбол.

Він викликав захоплення не тільки своєю спортивною майстерністю і чесністю, а й видатними якостями футболіста. Сер Боббі назавжди залишиться в нашій пам'яті як гігант гри.

Після завершення кар'єри він продовжував з честю служити клубу в якості директора протягом 39 років.

Його безпрецедентні досягнення, характер і служіння назавжди увійшли в історію "Манчестер Юнайтед" і англійського футболу, а його спадщина продовжить жити завдяки діяльності Фонду сера Боббі Чарльтона, що змінює життя людей. Клуб висловлює щирі співчуття його дружині, дочкам і онукам, а також усім, хто його любив", - йдеться в повідомленні прес-служби "Манчестер Юнайтед".

Боббі Чарльтон був випускником академії "Манчестер Юнайтед". Він провів 17 років у клубі, зігравши за цей час 758 матчів і забивши 249 голів. За збірну Англії Чарльтон зіграв 106 поєдинків та забив 49 голів.

Сер Боббі є чемпіоном світу 1966 року у складі збірної Англії, а також володарем Кубка чемпіонів 1968 року у складі "Манчестер Юнайтед". У 1966 році він став володарем "Золотого м'яча".

Додамо, що Боббі Чарльтон був одним з тих, хто вижив у Мюнхенській авіакатастрофі 1958 року, в якій загинули гравці і тренерський штаб "Манчестер Юнайтед".

2020 року у сера Боббі Чарльтона діагностували деменцію. Деменція - хвороба, пов'язана з ураженням головного мозку, що призводить до розпаду психічних функцій, втрати пам'яті, втрати раніше засвоєних знань та практичних навичок.

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