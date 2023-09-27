Перемогу "Манчестер Юнайтед" принесли голи Гарначо, Каземіро і Марсьяля.

У вівторок, 26 вересня, відбувся поєдинок 3-го раунду Кубка англійської ліги, в якому "Манчестер Юнайтед" приймав лондонський "Кристал Пелас".

Зустріч команд пройшла на знаменитому стадіоні "Олд Траффорд" і завершилася з рахунком 3:0 на користь "червоних дияволів".

Рахунок у грі був відкритий на 21-й хвилині - відзначився аргентинський вінгер Алехандро Гарначо. Через шість хвилин бразильський півзахисник Каземіро подвоїв перевагу "червоних дияволів", забивши з передачі Мейсона Маунта.

На 55-й хвилині французький нападник Антоні Марсьяль встановив фінальний рахунок на табло. Асистував йому Каземіро.

"Манчестер Юнайтед" - "Крістал Пелас" - 3:0

Голи: Гарначо, 21, Каземіро, 27, Марсьяль, 55

"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Магуайр, Варан (Еванс, 61), Амрабат (Гор, 61), Каземіро, Межбрі (ван де Бек, 71), Маунт (Лінделеф, 46), Пельїстрі, Марсьяль (Хойлунд, 75), Гарначо

"Кристал Пелас": Хендерсон (Джонстон, 19), Клайн, Холдинг, Річардс, Мітчел, Дукуре (Хьюз, 60), Рідевальд (Озо, 80), Рак-Сакьї (Гехі, 46), Шлюпп (Езе, 60), Айю, Матета

Попередження: Межбрі - Холдинг

Огляд матчу:

Відзначимо, що "Манчестер Юнайтед" одержав другу перемогу поспіль. Раніше манкуніанці в рамках АПЛ з мінімальним рахунком обіграли "Бернлі" (1:0).

Свій наступний поєдинок підопічні Еріка Тен Хага проведуть 30 вересня проти "Крістал Пелас" в рамках 7-го туру АПЛ.

Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" є чинним переможцем Кубка Ліги. У фіналі минулого сезону вони перемогли "Ньюкасл" з рахунком 2:0.

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