Перемогу "Баварії" принесли голи Сане, Гнабрі, Кейна і Теля.

У середу, 20 вересня, відбувся поєдинок першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Баварія" приймала "Манчестер Юнайтед".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Альянц" в Мюнхені і завершилася перемогою німецького клубу з рахунком 4:3.

Німці повели в рахунку на 28-й хвилині - після передачі Харрі Кейна відзначився Лерой Сане. На 32-й хвилині Серж Гнабрі подвоїв перевагу мюнхенців. Асистував йому Джамал Мусіала.

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На старті другого тайму "Манчестер Юнайтед" вдалося один гол відіграти - відзначився Расмус Хойлунд. Проте вже на 53-й хвилині Харрі Кейн реалізував пенальті, забивши третій м'яч "Баварії" в цій зустрічі.

На 88-й хвилині Каземіро знову скоротив розрив у рахунку до мінімального. На 90+2-й хвилині Матіс Тель забив четвертий м'яч мюнхенців, відзначившись після передачі Йозуа Кімміха. Через три хвилини Каземіро оформив дубль, встановивши фінальний рахунок на табло.

"Баварія" - "Манчестер Юнайтед" - 4:3

Голи: Сане 28, Гнабрі 32, Кейн 53 (пен), Тель 90+2 - Хойлунд 49, Каземіро 88, 90+5

"Баварія": Ульрайх, Девіс, Кім, Упамекано, Лаймер, Кімміх, Горетцка, Гнабрі (Коман 63), Мусіала (Чупо-Мотінг 75), Сане (Тель 87), Кейн (Мюллер 87)

"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Лінделеф, Мартінес, Регілон, Еріксен (Мактоміні 69), Каземіро, Рашфорд, Фернандеш, Пеллістрі (Гарначо 81), Хойлунд (Марсьяль 81)

Попередження: Горетцка, 62 - Мартінес, 62

Огляд матчу:

В іншому матчі групи A турецький "Галатасарай" зіграв внічию проти данського "Копенгагена" (2:2). Таким чином, "Баварія" займає перше місце в групі після першого туру.

У другому турі групового раунду Ліги чемпіонів "Баварія" зіграє проти "Копенгагена", а "Манчестер Юнайтед" зустрінеться з "Галатасараєм". Матчі відбудуться 3 жовтня.

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