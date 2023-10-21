"Манчестер Сіті" вийшов на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

У суботу, 21 жовтня, відбувся поєдинок 9-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Манчестер Сіті" приймав "Брайтон".

Гра проходила на стадіоні "Етіхад" і завершилася перемогою господарів поля з рахунком 2:1.

Команда Пепа Гвардіоли дуже швидко повела в рахунку - на 7-й хвилині після передачі Жеремі Доку забив Хуліан Альварес. На 19-й хвилині Ерлінг Холанд відправив м'яч у сітку воріт суперника потужним ударом з-за меж штрафного і подвоїв перевагу "городян".

У другому таймі "Брайтону" вдалося один гол відіграти - на 73-й хвилині відзначився іспанський вінгер Ансу Фаті. Однак на більше команди Роберто Де Дзербі не вистачило.

"Манчестер Сіті" - "Брайтон" - 2:1

Голи: Альварес 7, Холанд 19 - Фаті 73

"Манчестер Сіті": Ортега, Уокер, Стоунс (Діаш 75), Аканджі, Гвардіол, Сілва, Родрі, Фоден, Альварес (Аке 90+6), Доку (Гріліш 75), Холанд

"Брайтон": Стіл, Мілнер (Велтман 46), Данк, Ігор, Марч (ван Геке 90+4), Балеба (Гілмор 66), Гросс, Адінгра, Велбек (Фергюсон 16), Мітома, Жоао Педро (Фаті 66)

Попередження: Родрі 38, Аканджі 63, 90+5, Гріліш 84 - Марч 36, Ігор 64

Видалення: Аканджі 90+5 (друга жовта)

Огляд матчу:

"Манчестер Сіті" набрав 21 очко і вийшов на перше місце в турнірній таблиці АПЛ. "Брайтон" з 16 балами займає сьому позицію.

У наступному турі чемпіонату Англії "Брайтон" зіграє проти "Фулхема", а "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Манчестер Юнайтед".

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