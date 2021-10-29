Міралем П'янич опинився в центрі скандалу після відставки Рональда Кумана.

Боснійському півзахиснику Міралему П'яничу довелося виправдовуватися через свою публікацію в мережі після того, як з поста головного тренера "Барселони" був звільнений Рональд Куман.

Контракт П'янича належить "Барселоні", проте він не знадобився Куману, і в цьому сезоні на правах оренди виступає за "Бешикташ".

Після поразки "Барселони" від "Райо Вальєкано" боснієць в Instagram поставив "лайк" допису журналіста Ахрафа Бен Аяда із закликом звільнити Кумана.

Потім після відставки Кумана П'янич в Instagram-stories зробив репост публікації зі словами: "Знай, коли пора розлучитися з л*йном". Також він поставив емодзі з жестом "окей". Через кілька хвилин він видалив публікацію, проте вона вже встигла розійтися мережею.

У підсумку П'яничу довелося виправдовуватися.

Читайте такожВін зіграє проти Динамо: Барселона оголосила ім'я тимчасового тренера

"У світі, де очі всіх прикуті до екранів, дуже легко неправильно процитувати когось і вирвати фразу з контексту. Протягом всієї кар'єри я ніколи прямо або побічно не мав наміру нашкодити кому-небудь. Мене виховали поважати всіх і кожного. І я маю намір продовжувати робити це всіма способами. Бажаю Рональду Куману удачі в його майбутній подорожі. Я буду продовжувати робити все можливе для команди", - написав боснієць в Instagram.

Конфлікт Кумана і П'янича

У минулому сезоні Куман практично не випускав П'янича на поле, і влітку футболісту довелося піти в оренду в "Бешикташ". "Я не міг залишитися в "Барсі" з Куманом. Я б втратив ще рік, а я хотів грати", - говорив футболіст.

Після переїзду до Туреччини 31-річний боснієць регулярно виступав з критикою Кумана. Зокрема, він заявив, що у нього не було прямого контакту з тренером, а також говорив, що Куман вбивав його впевненість у своїх силах.

"У нас не було сварки, між нами не сталося нічого поганого. У мене немає пояснення. Куман не поважав мене. Може, йому не сподобалося, що в інтерв'ю я говорив, що хотів би грати частіше. Може, я просто йому не сподобався. Але я хотів би, щоб Куман сказав мені про це в обличчя. Однак у нас з ним взагалі не було особистих розмов, і я цього не розумію. Мені складно, я вперше опинився в такій ситуації та побачив таку поведінку", - розповідав П'янич.

У жовтні гравець натякав, що "Барселоні" потрібно змінити тренера.

Автор: Антон Дудар