Збірна України перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020 проти збірної Англії прогулялася Римом.
Головний тренер української збірної Андрій Шевченко в Instagram опублікував командні фото біля пам'яток Риму - Колізею і Вітторіано.
"Щасливий повернутися в Рим і зіграти у чвертьфіналі на "Стадіо Олімпіко", - написав Шевченко.
Голкіпер Андрій П'ятов виклав у Instagram фото з іншими воротарями української збірної біля Колізею і написав: "Дороги привели, куди треба".
Відео прогулянки збірної України по Риму з'явилося на YouTube-каналі vZbirna.
Особливою популярністю у італійців, звичайно ж, користувався Шевченко. А один з уболівальників запропонував Марлосу перейти в "Рому".
Україна - Англія: перед матчем
- Матч Україна - Англія пройде в Римі 3 липня. Початок зустрічі - о 22.00.
- Збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020 з третього місця в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. В 1/8 фіналу Україна в овертаймі вирвала перемогу у Швеції.
- Збірна Англії набрала 7 очок в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, забивши всього 2 голи. У першому раунді плей-офф англійці вибили з боротьби збірну Німеччини. Англійці ще не пропускали на Євро.
- Досі англійці проводили всі матчі на рідному "Уемблі", але тепер їм вперше доведеться зіграти за межами Великобританії.
- Збірна України провела проти Англії 7 матчів (1 перемога, 2 нічиї та 4 поразки). Найбільш пам'ятним був скандальний поєдинок на Євро-2012 з незарахованим голом Марко Девіча, в якому "жовто-сині" програли з рахунком 0:1. А попередні зустрічі команд відбулися у відборі на ЧС - 2014, обидві завершилися внічию - 1:1 і 0:0.
- Збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи.
- Вже відомо, хто судитиме матч Україна - Англія.
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