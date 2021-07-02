Гравці збірної трохи відволіклися від футболу напередодні чвертьфіналу Євро-2020.

Збірна України перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020 проти збірної Англії прогулялася Римом.

Головний тренер української збірної Андрій Шевченко в Instagram опублікував командні фото біля пам'яток Риму - Колізею і Вітторіано.

"Щасливий повернутися в Рим і зіграти у чвертьфіналі на "Стадіо Олімпіко", - написав Шевченко.

Голкіпер Андрій П'ятов виклав у Instagram фото з іншими воротарями української збірної біля Колізею і написав: "Дороги привели, куди треба".

Відео прогулянки збірної України по Риму з'явилося на YouTube-каналі vZbirna.

Особливою популярністю у італійців, звичайно ж, користувався Шевченко. А один з уболівальників запропонував Марлосу перейти в "Рому".

Україна - Англія: перед матчем

Матч Україна - Англія пройде в Римі 3 липня. Початок зустрічі - о 22.00.

Збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020 з третього місця в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. В 1/8 фіналу Україна в овертаймі вирвала перемогу у Швеції.

Збірна Англії набрала 7 очок в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, забивши всього 2 голи. У першому раунді плей-офф англійці вибили з боротьби збірну Німеччини. Англійці ще не пропускали на Євро.

Досі англійці проводили всі матчі на рідному "Уемблі", але тепер їм вперше доведеться зіграти за межами Великобританії.

Збірна України провела проти Англії 7 матчів (1 перемога, 2 нічиї та 4 поразки). Найбільш пам'ятним був скандальний поєдинок на Євро-2012 з незарахованим голом Марко Девіча, в якому "жовто-сині" програли з рахунком 0:1. А попередні зустрічі команд відбулися у відборі на ЧС - 2014, обидві завершилися внічию - 1:1 і 0:0.

Збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи.

Вже відомо, хто судитиме матч Україна - Англія.

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Автор: Антон Дудар