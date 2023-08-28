"Дніпро-1" і "Спартак" Трнава змагатимуться за путівку в груповий раунд Ліги конференцій.

У четвер, 31 серпня, відбудеться матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій між "Дніпром-1" і "Спартаком" з Трнави.

Номінально домашній поєдинок через повномасштабне вторгнення РФ в Україну "Дніпро-1" зіграє у словацькому місті Кошице.

Головним арбітром зустрічі призначений 39-річний Балаж Берке з Угорщини. Допомагати йому будуть його співвітчизники Балаж Бузаш і Балаж Серт.

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Перший матч "Дніпра-1" і "Спартака" з Трнави пройшов тиждень тому і завершився внічию з рахунком 1:1. Гол у складі української команди забив Олександр Піхальонок. Відзначимо, що "Дніпро-1" закінчував цей поєдинок удев'ятьох.

Дніпро-1 - Спартак Трнава: прогноз

Фаворитом другого матчу кваліфікації Ліги конференцій з невеликою перевагою вважається словацький клуб.

Коефіцієнт на перемогу "Спартака" - 2,41. Тріумф "Дніпра-1" оцінюється коефіцієнтом 2,90. Нічия - 3,40.

Коефіцієнт на прохід "Дніпра-1" до наступного раунду Ліги Європи - 2,08. Прохід "Спартака" з Трнави оцінюється коефіцієнтом 1,75.

Найбільш вірогідним результатом матчу в основний час, на думку аналітиків, є нічия - 1:1. Коефіцієнт на такий результат - 6,90.

Додамо, що переможець цього протистояння вийде в груповий раунд Ліги конференцій УЄФА. Для команди, яка програє, єврокубковий сезон закінчиться.

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