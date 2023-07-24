Домашній матч проти "Панатінаїкоса" команда Олександра Кучера зіграє в словацькому Кошице.

У вівторок, 25 липня, "Дніпро-1" зіграє перший поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2023/24 проти грецького клубу "Панатінаїкос".

Номінально домашній поєдинок через повномасштабне вторгнення РФ в Україну підопічні Олександра Кучера проведуть у словацькому місті Кошице.

Головним арбітром матчу "Дніпро-1" - "Панатінаїкос" призначений італійський рефері Даніеле Кіффі.

Відео дня

"Дніпро-1" вперше в своїй історії зіграє в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. Команда Олександра Кучера стала віце-чемпіоном України в минулому сезоні і отримала право зіграти в ЛЧ.

Суперник "Дніпра-1" також фінішував другим на внутрішній арені за підсумками минулого сезону. "Панатінаїкос" програв гонку за чемпіонський титул в чемпіонаті Греції афінському клубу АЕК.

Дніпро-1 - Панатінаїкос: трансляція

Перший матч 2-го раунду кваліфікації ЛЧ між "Дніпром-1" і "Панатінаїкосом" у прямому ефірі покаже телеканал УНІАН.

Також цю зустріч можна буде подивитися на Youtube-каналі "FootballHub".

Додамо, що переможець дуелі "Дніпро-1" - "Панатінаїкос" вийде до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Команда яка програє буде грати в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, Україну в Лізі чемпіонів-2023/24 представить також донецький "Шахтар". "Гірники" почнуть свій шлях з групового раунду.

Чинним переможцем турніру є "Манчестер Сіті", міланський "Інтер", який переміг у фіналі минулого сезону.

Вас також можуть зацікавити новини: