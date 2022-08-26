Відбулося жеребкування групового раунду Ліги конференцій.

У п'ятницю, 26 серпня, в Стамбулі відбулася процедура жеребкування групового етапу Ліги конференцій УЄФА-2022/2023.

Як відомо, після поразки від кіпрського клубу АЕК Ларнака у цей турнір потрапив і представник України - СК "Дніпро-1".

У груповому раунді Ліги конференцій участь беруть 32 клуби. Вони були розділені на чотири кошики відповідно до рейтингу УЄФА. "Дніпро-1" потрапив до четвертого кошика.

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За підсумками жеребкування було сформовано вісім груп – в кожну групу потрапило по одній команді з кожного кошика.

Згідно з результатами жеребкування, підопічні Олександра Кучера потрапили до групи Е. Суперниками українського колективу по груповому раунду Ліги конференцій стали: "АЗ Алкмар" (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр), "Вадуц" (Ліхтенштейн).

Результати жеребкування Ліги конференцій 2022/2023

Група А: "Істамбул Башакшехір", "Фіорентина", "Хартс", "РФШ".

Група B: "Вест Хем", "Стяуа", "Андерлехт", "Сількеборг".

Група C: "Вільярреал", "Хапоель Беєр-Шева", "Аустрія", "Лех".

Група D: "Партизан", "Кельн", "Ніцца", "Словацко".

Група E: "АЗ Алкмар", "Аполлон", "Вадуц", "Дніпро-1".

Група F: "Гент", "Мольде", "Шемрок Роверс", "Юргорден".

Група G: "Славія Прага", "Клуж", "Сівасспор", "Балкані".

Група H: "Базель", "Слован", "Жальгіріс", "Пюнік".

Календар Ліги конференцій 2022/2023

Тур 1: 8 вересня

Тур 2: 15 вересня

Тур 3: 6 жовтня

Тур 4: 13 жовтня

Тур 5: 27 жовтня

Тур 6: 3 листопада

Фінал Ліги конференцій УЄФА-2022/23 пройде 7 червня 2023 року на стадіоні "Сінобо Стедіум" у Празі.

Чинним переможцем Ліги конференцій є італійська "Рома", яка перемогла у фіналі минулого сезону нідерландський "Феєнорд" з рахунком 1:0.

Нагадаємо, переможець Ліги конференцій отримає право на участь у груповому етапі Ліги Європи УЄФА наступного сезону.

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