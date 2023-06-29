Матч молодіжних збірних Франції та України відбудеться 2 липня.

У неділю, 2 липня, збірна України U21 зіграє проти Франції в рамках 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату Європи-2023 з футболу.

Головний тренер "Ле Бле" Сільвен Ріполль оцінив шанси своєї команди в чвертьфіналі проти України.

"Для нас ця перевага - залишатися в Клужі. Нам тут подобається, зараз це наш другий дім. У нас є три дні для відновлення.

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В України буде чотири, але ми будемо грати на стадіоні, на якому ми вже грали. Тепер ми збираємося добре відпочити і підготуватися до матчу проти якісного суперника. Україна - дуже хороша команда, ми це знаємо", - наводить слова тренера французів офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, збірна України U21 пробилася в 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023, посівши друге місце в групі В з Іспанією (2:2), Хорватією (2:0) і Румунією (1:0). Молодіжна збірна Франції, в свою чергу, виграла групу D, випередивши Швейцарію (4:1), Італію (2:1) і Норвегію (1:0).

Матч між збірними Франції та України відбудеться в неділю, 2 липня. Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Раніше УНІАН повідомляв, що букмекери оцінили шанси підопічних Руслана Ротаня на перемогу у молодіжному Євро-2023 і назвали головного фаворита турніру.

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