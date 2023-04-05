Александар Мітровіч зможе повернутися на поле не раніше 13 травня.

Сербський форвард "Фулхема" Александар Мітровіч дискваліфікований на 8 матчів.

Таке рішення було прийнято за підсумками засідання Контрольно-дисциплінарної комісії Футбольної асоціації Англії, повідомляє Sky Sports.

Настільки суворе покарання серб отримав за напад на арбітра під час поєдинку 1/4 фіналу Кубка Англії з футболу проти "Манчестер Юнайтед".

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На 70-й хвилині гри вінгер "МЮ" Джейдон Санчо завдав удару, а півзахисник "Фулхема" Вілліан відбив його, перебуваючи на лінії воріт. Головний арбітр матчу Кріс Кавана після перегляду повтору даного епізоду показав бразильському футболісту лондонців червону картку за гру рукою.

Після цього Митрович почав в агресивній формі висловлювати невдоволення і штовхнув арбітра, за що теж отримав червону картку.

У підсумку, незалежна комісія прийняла рішення, що серб повинен бути дискваліфікований на 8 ігор у всіх внутрішніх турнірах. Крім того, на Мітровіча було накладено штраф у розмірі 86 тисяч євро.

Повідомляється, що "Фулхем" має намір оскаржити рішення Контрольно-дисциплінарної комісії.

Додамо, що Александар Мітровіч один з матчів дискваліфікації вже пропустив, він не грав у поєдинку 29-го туру АПЛ проти "Борнмута".

Повернутися на поле сербський форвард зможе 13 травня, коли "Фулхем" буде зустрічатися з "Саутгемптоном" в рамках 36-го туру АПЛ.

У нинішньому сезоні Мітровіч зіграв за "Фулхем" 25 матчів, забив 12 голів і віддав 4 результативні передачі.

"Фулхем" займає 10-е місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.

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