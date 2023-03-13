Український захисник провів на полі 72 хвилини, не відзначившись результативними діями.

У неділю, 12 березня, відбувся поєдинок 27-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися "Фулхем" і "Арсенал".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Крейвен Котедж" і завершилася з рахунком 3:0 на користь "канонірів".

Рахунок у грі був відкритий на 21-й хвилині - захисник "Арсенала" Габріел Магальянс забив після подачі з кутового. Через п'ять хвилин нападник Габріел Мартінеллі збільшив перевагу гостей. У кінцівці тайму півзахисник Мартін Едегор забив третій м'яч "канонірів", встановивши підсумковий рахунок на табло. Відзначимо, що всі три рази асистентом виступив Леандро Троссард.

"Фулхем" - "Арсенал" - 0:3

Голи: Габріель, 21, Мартінеллі, 26, Едегор, 45+2

"Фулхем": Лено, Тете, Рім, Адарабіойо, Робінсон, Рід, Перейра (Вілсон, 76), Лукіч, Соломон (Джеймс, 76), Декордова-Рід, Мітровіч

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт (Томіясу, 80), Габріел, Саліба, Зінченко (Тірні, 72), Джака, Парті, Едегор, Сака (Нелсон, 72), Троссард (Габріел Жезус, 77), Мартінеллі (Фабіу Вієйра, 77)

Попередження: Едегор (74)

Огляд матчу:

Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко провів на полі 72 хвилини, не відзначившись результативними діями. За час проведений на полі Олександр 1 раз виніс м'яч, 1 раз його перехопив, виграв 1 верхову дуель, зробив 57 торкань м'яча, віддав 44 точні передачі з 47 (94%), в тому числі 1 ключову.

За цю гру українець отримав оцінку 6,9 від статистичного порталу SofaScore.

Додамо, що ця перемога стала 100-ю для лондонського клубу під керівництвом головного тренера Мікеля Артети. Загалом "каноніри" на чолі з 40-річним іспанцем провели 167 матчів: 100 перемог, 24 нічиї та 43 поразки.

"Арсенал" займає перше місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. Команда Мікеля Артети набрала 66 очок після 27 матчів. "Фулхем" розташовується на восьмій сходинці, в активі "дачників" 39 балів.

У наступному турі АПЛ "Арсенал" зіграє проти "Крістал Пелас"(19 березня), а "Фулхем" поміряється силами з "Борнмутом" (1 квітня).

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