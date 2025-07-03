Кріштіану Роналду відреагував на загибель партнера по збірній Діогу Жоти

Відомий футболіст та капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду відреагував на загибель партнера по національній команді Діогу Жоти.

"Це не має сенсу. Щойно ми були разом у збірній, ти відсвяткував весілля. Твоїй родині, дружині та дітям я висловлюю співчуття, бажаю вам усіх сил цього світу. Знаю, що тепер ти завжди будеш із ними. Спочивайте з миром, Діогу та Андре. Ми всі будемо сумувати за вами", - написав Роналду в Instagram.

Загинув Діогу Жота: що відомо

В Іспанії в автомобільній аварії загинув форвард англійського футбольного клубу "Ліверпуль" Діогу Жота. Йому було 28 років.

Разом із зіркою "Ліверпуля" загинув його 26-річний брат Андре. Він також був футболістом і грав за клуб "Пенафіел" із другого дивізіону чемпіонату Португалії.

Разом із "Ліверпулем", за який виступає з 2020 року, Жота виграв чемпіонат Англії, а зі збірною Португалії - Лігу націй. За національну команду він відіграв 49 матчів і забив 14 голів.

Відомо, що автомобіль, у якому їхали футболісти вилетів з дороги і загорівся. За словами очевидців, які викликали екстрену службу 112, машина виявилася повністю охоплена вогнем, який також перекинувся на прилеглі дерева.

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