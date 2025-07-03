28-річний футболіст їхав разом зі своїм братом.

З'явилася інформація про загибель 28-річного португальського футболіста Діогу Жота, який із 2020 року виступав за "Ліверпуль". Він загинув минулої ночі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в провінції Самора, пише Marca.

Аварія сталася на 65-му кілометрі автотраси A-52, у районі заморської комарки Санабрія. Гравець "Ліверпуля" загинув, коли автомобіль, у якому він їхав разом зі своїм 26-річним братом Андре, також професійним футболістом, який виступає за "Пенафієл", вилетів з дороги і загорівся.

За словами очевидців, які повідомили про подію в екстрену службу 112, машина виявилася повністю охоплена вогнем, який також перекинувся на прилеглу рослинність.

Що ще відомо про Діогу Жота

Зовсім недавно Діогу Жота одружився - всього 10 днів тому - зі своєю нареченою Рут Кардозу. Весілля відбулося 22 червня. На фотографіях, опублікованих в Instagram, можна було побачити пару з їхніми трьома дітьми: Денисом (2021 року народження), Дуарте (2023) і донькою, народженою 2024 року, ім'я якої не розголошується.

Близько 20 годин тому він разом зі своєю дружиною опублікували відео з весілля.

Після переходу з "Вулверхемптона" до "Ліверпуля" (за 44,7 мільйона євро), Жота провів 182 матчі за "червоних", у яких забив 65 голів і віддав 26 результативних передач. За цей час він виграв із клубом три трофеї: Прем'єр-лігу (2024-25), Кубок Англії (2021-22) і Кубок англійської ліги (2021-22).

Раніше УНІАН повідомляв, що на війні з Росією загинув вихованець київського "Динамо" Сергій Рожок.

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