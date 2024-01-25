Футболіст грав за ряд українських клубів Прем'єр-ліги і білоруські команди.

Напередодні, 24 січня, на фронті загинув відомий у минулому футболіст, вихованець київського "Динамо" Сергій Рожок. Про це повідомляється на сторінці у Facebook Бучанської районної асоціації футболу.

"Сьогодні, захищаючи Україну, загинув великий майстер футболу, людина з великої літери Сергій Рожок... немає слів від болю... втрачаємо кращих..."- йдеться в некролозі.

Сергій починав свій футбольний шлях в Академії "Динамо", але за першу команду так і не дебютував. Гравець провів 93 матчі за другу і третю команди "Динамо". У чемпіонаті України він грав за "Таврію"," Закарпаття ", київський ЦСКА," Харків", "Десну", " Оболонь", " Кривбас", " Чорноморець" та кропивницьку"Зірку".

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У сезоні 2009/09 завоював у складі "Оболоні" срібні медалі чемпіонату Першої ліги і допоміг "пивоварам" вийти в Прем'єр-лігу.

За кордоном виступав у чемпіонаті Білорусі, захищаючи кольори "Мінська", "Белшини", "Німана", "Вітебська", "Гомеля" та "Смолевичів". Став володарем Кубка країни у складі "Мінська".

Також гравець виступав за юнацьку (U-17, 8 ігор) і молодіжну (U-21, 13 ігор) збірні України, провівши, в цілому, 21 матч.

З 2019 року гравець виступав на аматорському рівні. Його останнім клубом був "Штурм" з Київської області.

Раніше на війні загинув український футболіст Віталій Залізняк. Протягом Футбольної кар'єри Залізняк грав за футбольні клуби "Космос" (Павлоград), "Металург" (Новомосковськ), "Маріуполь", "Торпедо" (Запоріжжя), "Сталь" (Кам'янське), "Електрометалург-НЗФ" (Нікополь). Також на війні з російськими окупантами загинув колишній гравець футбольних клубів "Волинь" (Луцьк) та "Нива" (Тернопіль) Роман Годований.

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