Вони гратимуть вже у четвер.

Мальтійський клуб "Хамрун Спартанс" здобув сенсаційну перемогу над литовським "Жальгірісом" у першому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2025/26.

За підсумками двоматчевого протистояння представники Мальти пройшли далі, вибивши досвідченішого суперника з турніру. Як стало відомо після жеребкування, у другому кваліфікаційному раунді вони гратимуть з київським "Динамо". Матчі відбудуться 22-23 та 29-30 липня.

Нагадаємо, у першому матчі, який відбувся 9 липня у Вільнюсі, "Жальгіріс" здобув переконливу перемогу з рахунком 2:0. Однак у матчі-відповіді на Мальті "Хамрун" зумів відіграти два м’ячі, довівши загальний рахунок до 2:2.

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Основний і додатковий час не виявили переможця, і доля протистояння вирішувалася в серії пенальті. Там нерви виявилися міцнішими у мальтійців - вони перемогли з рахунком 11:10 і сенсаційно вийшли до другого раунду кваліфікації.

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Нагадаємо, донецький "Шахтар" ефектно розпочав свій єврокубковий сезон — у першому матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону 2025/26 під керівництвом нового тренера Арди Турана він розгромив фінський "Ільвес" з рахунком 6:0.

Поєдинок відбувся увечері 10 липня на нейтральному полі в Любляні (Словенія) та став дебютом Турана у єврокубках.

Матч-відповідь відбудеться вже у четвер, 17 липня. Якщо "Шахтар" вийде переможцем, то у другому Раунді Ліги Європи зустрінеться із турецьким "Бешикташем".

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