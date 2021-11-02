Іспанські ЗМІ в черговий раз осоромилися перед матчем проти представників України.

Київське "Динамо" сьогодні, 2 листопада, зіграє проти "Барселони" в рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Барселона.

Перед цією грою іспанське видання sport.es осоромилося, представляючи можливі склади на матч.

Так, замість Шапаренко (Shaparenko) в Іспанії написали "Shparenko", замість Бойко (Boyko) - "Beyko", а замість Нещерет (Neshcherеt) - "Neshcherat".

Також видання помилилося і в назві українського клубу - замість "Dynamo Kyiv" автор написав "Dinamo Kiev".

Зазначимо, що це вже далеко не перший випадок, коли іспанські ЗМІ спотворюють прізвища українських гравців. Наприклад, минулого року журналісти познущалися над прізвищами футболістів збірної України перед матчем проти Іспанії. Крім того, одне з видань використало старий логотип "Динамо".

"Динамо" - "Барселона": перед матчем

Автор: Антон Дудар