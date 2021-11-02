Київське "Динамо" сьогодні, 2 листопада, зіграє проти "Барселони" в рамках групового етапу Ліги чемпіонів.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Барселона.
Перед цією грою іспанське видання sport.es осоромилося, представляючи можливі склади на матч.
Так, замість Шапаренко (Shaparenko) в Іспанії написали "Shparenko", замість Бойко (Boyko) - "Beyko", а замість Нещерет (Neshcherеt) - "Neshcherat".
Також видання помилилося і в назві українського клубу - замість "Dynamo Kyiv" автор написав "Dinamo Kiev".
Зазначимо, що це вже далеко не перший випадок, коли іспанські ЗМІ спотворюють прізвища українських гравців. Наприклад, минулого року журналісти познущалися над прізвищами футболістів збірної України перед матчем проти Іспанії. Крім того, одне з видань використало старий логотип "Динамо".
"Динамо" - "Барселона": перед матчем
- Матч "Динамо" - "Барселона" розпочнеться о 22.00.
- У першому турі групового раунду ЛЧ "Динамо" в Києві приймало "Бенфіку" і зіграло внічию (0:0), а потім у другому турі підопічні Луческу розгромно програли мюнхенській "Баварії" (0:5). У третьому турі кияни мінімально програли "Барселоні" на "Камп Ноу" (0:1).
- "Барселона" стартувала в нинішньому сезоні ЛЧ з розгромної поразки від "Баварії" в рідних стінах (0:3), потім у другому турі каталонці з аналогічним рахунком програли на виїзді "Бенфіці" (0:3).
- Перед грою проти "Барселони" "Динамо" в рамках УПЛ здобуло перемогу у виїзному матчі проти "Маріуполя" (3:2).
- "Барселона" напередодні поєдинку з киянами на рідному "Камп Ноу" не змогла впоратися з "Алавесом". Після 12-ти турів "блаугранас" займають всього лише 9-е місце в турнірній таблиці Ла Ліги.
- Судити матч "Динамо" - "Барселона" буде румунська бригада арбітрів на чолі з Овідіу Хацеганом.