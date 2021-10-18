Став відомий суддівський склад на поєдинок "Динамо" в Лізі чемпіонів.

У середу, 20 жовтня, в рамках третього туру групового раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграє проти "Барселони".

Стали відомі суддівські призначення на поєдинок:

Головний суддя: Клеман Тюрпен (Франція)

Помічники арбітра: Ніколя Дано і Сіріль Грінгор (обидва - Франція)

Система ВАР: Віллі Делаж (Франція), Марко Ді Белло (Італія)

Четвертий суддя: Жеремі Піньяр (Франція)

Клеман Тюрпен є на даний момент кращим арбітром Франції, проте частенько він потрапляє в різного роду скандали і думки про нього на батьківщині розділилися. У Франції в цілому існує недовіра до суддівства, а Тюрпен не цінується через його поліцейський підхід на полі. Один з найгучніших скандалів за участю Тюрпена стався в матчі "Ліон" - "Монако" в цьому році. Французький рефері показав аж п'ять червоних карток. Чотири в самому кінці гри - за масову бійку футболістів "Ліона" і " Монако". Головний тренер "Ліона" Руді Гарсія пізніше розкритикував суддівство матчу.

Клеман Тюрпен і "Динамо":

Тюрпен тричі обслуговував матчі за участю київського "Динамо". Статистика не найприємніша для українського клубу. У 2013 році в рамках групового етапу ЛЄ "Динамо" обіграло "Тун" в гостях з рахунком 2:0. У сезоні 16/17 в груповому раунді Ліги чемпіонів "біло-сині" поступилися в гостях "Бенфіці" (1:0), в сезоні 18/19 в плей-офф Ліги чемпіонів кияни програли на виїзді "Аяксу" (3:1).

Читайте такожБарселона перед матчем з Динамо в Лізі чемпіонів втратила вундеркіндаОстаннє яскраве призначення у судді було в травні цього року - фінал Ліги Європи, в якому зустрічалися "Манчестер Юнайтед" і "Вільярреал".

Поєдинок "Барселона" - "Динамо" пройде на стадіоні "Камп Ноу" 20 жовтня. Початок гри о 19:45 за Києвом. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на сервісі MEGOGO.

Нагадаємо, після двох зіграних турів "Динамо" йде на третій сходинці в турнірній таблиці групи Е з одним набраним балом. "Барселона" поки очок не набирала і займає останнє місце в квартеті.

"Барселона" - "Динамо": перед матчем

Автор: Владимир Медяник