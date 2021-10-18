У середу, 20 жовтня, в рамках третього туру групового раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграє проти "Барселони".
Стали відомі суддівські призначення на поєдинок:
Головний суддя: Клеман Тюрпен (Франція)
Помічники арбітра: Ніколя Дано і Сіріль Грінгор (обидва - Франція)
Система ВАР: Віллі Делаж (Франція), Марко Ді Белло (Італія)
Четвертий суддя: Жеремі Піньяр (Франція)
Клеман Тюрпен є на даний момент кращим арбітром Франції, проте частенько він потрапляє в різного роду скандали і думки про нього на батьківщині розділилися. У Франції в цілому існує недовіра до суддівства, а Тюрпен не цінується через його поліцейський підхід на полі. Один з найгучніших скандалів за участю Тюрпена стався в матчі "Ліон" - "Монако" в цьому році. Французький рефері показав аж п'ять червоних карток. Чотири в самому кінці гри - за масову бійку футболістів "Ліона" і " Монако". Головний тренер "Ліона" Руді Гарсія пізніше розкритикував суддівство матчу.
Клеман Тюрпен і "Динамо":
Тюрпен тричі обслуговував матчі за участю київського "Динамо". Статистика не найприємніша для українського клубу. У 2013 році в рамках групового етапу ЛЄ "Динамо" обіграло "Тун" в гостях з рахунком 2:0. У сезоні 16/17 в груповому раунді Ліги чемпіонів "біло-сині" поступилися в гостях "Бенфіці" (1:0), в сезоні 18/19 в плей-офф Ліги чемпіонів кияни програли на виїзді "Аяксу" (3:1).
Читайте такожБарселона перед матчем з Динамо в Лізі чемпіонів втратила вундеркіндаОстаннє яскраве призначення у судді було в травні цього року - фінал Ліги Європи, в якому зустрічалися "Манчестер Юнайтед" і "Вільярреал".
Поєдинок "Барселона" - "Динамо" пройде на стадіоні "Камп Ноу" 20 жовтня. Початок гри о 19:45 за Києвом. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на сервісі MEGOGO.
Нагадаємо, після двох зіграних турів "Динамо" йде на третій сходинці в турнірній таблиці групи Е з одним набраним балом. "Барселона" поки очок не набирала і займає останнє місце в квартеті.
"Барселона" - "Динамо": перед матчем
- У першому турі групового раунду ЛЧ "Динамо" в Києві приймало "Бенфіку" і зіграло внічию (0: 0), а потім у другому турі підопічні Луческу розгромно програли мюнхенській "Баварії" (5:0).
- "Барселона" стартувала в нинішньому сезоні ЛЧ з розгромної поразки від "Баварії" в рідних стінах (0:3), потім у другому турі каталонці з аналогічним рахунком програли на виїзді "Бенфіці" (3:0).
- Перед грою проти "Барселони" "Динамо" в рамках УПЛ здобуло перемогу з великим рахунком над ФК "Львів" (4:1).
- "Барселона" напередодні поєдинку з киянами на рідному "Камп Ноу" переграла "Валенсію" (3:1) і дещо поліпшила свої позиції в чемпіонаті Іспанії.