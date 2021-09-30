Ліга чемпіонів: Ювентус обіграв Челсі, Бенфіка розбила Барселону та інші результати 29 вересня (відео)

Пройшли чергові матчі групового етапу Ліги чемпіонів 2021-2022.

29 вересня пройшли ще вісім матчів другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Київське "Динамо" не змогло нічого протиставити "Баварії" і зазнало розгромної поразки. У центральному матчі дня "Ювентус" приймав "Челсі" - долю дуелі вирішив гол Федеріко К'єзи. Українець Руслан Малиновський у складі "Аталанти" провів 74 хвилини в матчі з "Янг Бойз". Його команда здобула мінімальну перемогу. Читайте такожРоналду побив рекорд Ліги чемпіонів за кількістю матчів Український нападник Роман Яремчук відіграв 75 хвилин за "Бенфіку" і допоміг лісабонцям розгромити "Барселону". Результати матчів Група F "Аталанта" - "Янг Бойз" - 1:0 Гол: Пессіна, 68 "Манчестер Юнайтед" - "Вільярреал" - 2:1 Голи: Теллес, 60, Роналду, 90+5 - Алькасер, 53 Положення команд: "Аталанта" - 4 очки, "Янг Бойз" - 3, "МЮ" - 3, "Вільярреал" - 1 Група Н "Зеніт" - "Мальме" - 4:0 Голи: Клаудіньо, 9, Кузяев, 49, Сутормін, 80, Вендел, 90+4 "Ювентус" - "Челсі" - 1:0 Гол: К'єза, 46 Положення команд: "Ювентус" - 6 очок, "Челсі" - 3, "Зеніт" - 3, "Мальме" - 0 Група Е "Баварія" - "Динамо" Київ - 5:0 Голи: Левандовскі, 12 (з пенальті), 27, Гнабрі, 68, Сане, 74, Шупо-Мотінг, 87 "Бенфіка" - "Барселона" - 3:0 Голи: Нуньєс, 3, 79 (з пенальті), Рафа Сілва, 69 Положення команд: "Баварія" - 6 очок, "Бенфіка" - 4," Динамо "- 1, "Барселона" - 0 Група G "Вольфсбург" - "Севілья" - 1:1 Голи: Штеффен, 48 - Ракітіч, 87 (з пенальті) "Зальцбург" - "Лілль" - 2:1 Голи: Адеймі, 35 (з пенальті), 53 (з пенальті) - Йілмаз, 62 Положення команд: "Зальцбург" - 4 очки, "Севілья" - 2, "Вольфсбург" - 2, "Лілль" - 1 Ліга чемпіонів 2021-2022: головне Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.

У плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

Ліга чемпіонів: результати матчів 28 вересня. Автор: Антон Дудар

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