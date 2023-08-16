Перший матч команд завершився перемогою грецького клубу з рахунком 1:0.

У четвер, 17 серпня, київське "Динамо" зіграє матч-відповідь проти грецького клубу "Аріс" в рамках третього раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/24.

Через повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну номінально домашній матч "біло-сині" зіграють на стадіоні "Джулешті" в румунському Бухаресті.

Головним арбітром поєдинку призначений 34-річний австрієць Себастьян Гісхамер. Його помічниками будуть Роланд Рідель і Сантіно Шрайнер. Обов'язки четвертого рефері виконає Вальтер Альтман.

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Перший матч команд у Греції завершився мінімальною перемогою "Аріса" (1:0). Єдиний гол грецького клубу забив Луїс Пальма, який реалізував пенальті на 69-й хвилині зустрічі.

Таким чином, щоб пройти в наступний раунд турніру, "Динамо" має перемогти "Аріс" з різницею в два м'ячі. У разі мінімальної перемоги "біло-синіх" буде призначено додатковий час і, можливо, серія пенальті. У разі нічиєї, в наступний раунд Ліги конференцій вийде "Аріс".

Динамо - Аріс: трансляція

Поєдинок "Динамо" проти "Аріса" на території України в прямому ефірі покажуть телеканал 2+2 і Youtube-канал FootballHub.

Крім того, трансляція цієї зустрічі буде доступна на платформі "Київстар ТБ" і на офіційному Youtube-каналі "Динамо".

Нагадаємо, переможець протистояння "Динамо" - "Аріс" вийде в раунд плей-офф Ліги конференцій, де зіграє проти переможця пари "Бешикташ" - "Нефтчі". Перший поєдинок цих команд завершився впевненою перемогою турецького гранда з рахунком 3:1.

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