У четвер, 17 серпня, відбудеться матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, в якому київське "Динамо" зіграє проти грецького "Аріса".
Зустріч команд пройде на стадіоні "Джулешті" в румунському Бухаресті. Головним арбітром поєдинку призначений 34-річний австрійський рефері Себастьян Гісгамер.
Перший матч команди зіграли тиждень тому в Греції. "Аріс" здобув перемогу на київським клубом з рахунком 1:0. Єдиний гол у грі був забитий із сумнівного пенальті.
Динамо - Аріс: прогноз букмекерів
Фаворитом поєдинку, на думку аналітиків є київське "Динамо". Перемога підопічних Мірчі Луческу оцінюється коефіцієнтом 1,80. На тріумф "Аріса" ставки приймаються з коефіцієнтом 4,80. Нічия - 3,45.
При цьому, на прохід до наступного раунду Ліги конференцій вищі шанси у грецького колективу - 1,63. Підсумковий успіх "Динамо" оцінюється коефіцієнтом 2,28.
Найбільш вірогідним результатом матчу "Динамо" - "Аріс" в основний час, на думку експертів, є перемога українського клубу з рахунком 1:0. Ставки на такий рахунок приймаються з коефіцієнтом 6,40.
Додамо, що переможець цього протистояння вийде в раунд плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, де зіграє проти переможця дуелі "Бешикташ" - "Нефтчі". Для команди, яка програє, єврокубковий сезон завершиться.