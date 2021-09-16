Бронзовий призер УПЛ починає свій шлях на груповому етапі.

16 вересня луганська "Зоря" проведе матч 1-го туру групового етапу нового турніру УЄФА - Ліги конференцій.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Буде-Глімт - Зоря.

Буде-Глімт - Зоря: де дивитися матч

Початок зустрічі - о 22.00.

"Буде-Глімт"

"Буде-Глімт" у минулому сезоні (турнір проводиться за системою" весна-осінь") вперше став чемпіоном Норвегії та отримав право стартувати у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Але затриматися там надовго норвезькому клубу не вдалося. Вже в першому раунді команда двічі поступилася польській "Легії" (3:2 і 2:0). Потім "Буде-Глімт" опинився у кваліфікації Ліги конференцій, де вибив з боротьби ісландський "Валюр", литовський "Жальгіріс" та "Приштину" з Косово.

У поточному чемпіонаті Норвегії "Буде-Глімт" йде на другому місці.

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"Зоря"

"Зоря" в минулому сезоні знову стала бронзовим призером чемпіонату України. Це дозволило луганському клубу почати свій шлях в єврокубках з раунду плей-офф Ліги Європи.

Для потрапляння в груповий етап турніру потрібно було пройти одну стадію, але зробити це не вдалося - "Зоря" двічі програла віденському "Рапіду" (0:3 і 2:3). Таким чином, луганчани опинилися в Лізі конференцій.

В цілому старт сезону "Зоря" поки навряд чи може занести собі в актив. В УПЛ команда займає лише сьому позицію.

Хто не зіграє?

"Зорі" в цій зустрічі не зможе допомогти основний голкіпер Микита Шевченко.

Орієнтовні склади

"Буде-Глімт": Хайкін, Сампстед, Моє, Лоде, Бьоркан, Ветлесен, Берг, Сальтнес, Сольбаккен, Ботхейм, Мугіша

"Зоря": Мацапура, Фаворов, Імереков, Вернидуб, Жуніньо, Назаріна, Булеца, Кабаєв, Кочергін, Громов, Сайядманеш

Слова перед матчем

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник:

"Будь-яка команда перед будь-яким турніром, в якому починає виступати, має надії та прагнення. Наша команда хоче і спробує зробити все для того, щоб цей турнір став для нас вдалим. Той досвід, який у нас вже є, нехай він був і не завжди вдалим, але ми хочемо, щоб він нам трохи допоміг, щоб в цьому відрізку турніру, а саме, в шести матчах осінньої частини ми виглядали гідно і пройшли далі".

Арбітр

Судити цю зустріч буде нідерландський арбітр Денніс Хіглер.

Автор: Антон Дудар