16 вересня луганська "Зоря" проведе матч 1-го туру групового етапу нового турніру УЄФА - Ліги конференцій.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Буде-Глімт - Зоря.
Буде-Глімт - Зоря: де дивитися матч
Початок зустрічі - о 22.00.
"Буде-Глімт"
"Буде-Глімт" у минулому сезоні (турнір проводиться за системою" весна-осінь") вперше став чемпіоном Норвегії та отримав право стартувати у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Але затриматися там надовго норвезькому клубу не вдалося. Вже в першому раунді команда двічі поступилася польській "Легії" (3:2 і 2:0). Потім "Буде-Глімт" опинився у кваліфікації Ліги конференцій, де вибив з боротьби ісландський "Валюр", литовський "Жальгіріс" та "Приштину" з Косово.
У поточному чемпіонаті Норвегії "Буде-Глімт" йде на другому місці.
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"Зоря"
"Зоря" в минулому сезоні знову стала бронзовим призером чемпіонату України. Це дозволило луганському клубу почати свій шлях в єврокубках з раунду плей-офф Ліги Європи.
Для потрапляння в груповий етап турніру потрібно було пройти одну стадію, але зробити це не вдалося - "Зоря" двічі програла віденському "Рапіду" (0:3 і 2:3). Таким чином, луганчани опинилися в Лізі конференцій.
В цілому старт сезону "Зоря" поки навряд чи може занести собі в актив. В УПЛ команда займає лише сьому позицію.
Хто не зіграє?
"Зорі" в цій зустрічі не зможе допомогти основний голкіпер Микита Шевченко.
Орієнтовні склади
"Буде-Глімт": Хайкін, Сампстед, Моє, Лоде, Бьоркан, Ветлесен, Берг, Сальтнес, Сольбаккен, Ботхейм, Мугіша
"Зоря": Мацапура, Фаворов, Імереков, Вернидуб, Жуніньо, Назаріна, Булеца, Кабаєв, Кочергін, Громов, Сайядманеш
Слова перед матчем
Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник:
"Будь-яка команда перед будь-яким турніром, в якому починає виступати, має надії та прагнення. Наша команда хоче і спробує зробити все для того, щоб цей турнір став для нас вдалим. Той досвід, який у нас вже є, нехай він був і не завжди вдалим, але ми хочемо, щоб він нам трохи допоміг, щоб в цьому відрізку турніру, а саме, в шести матчах осінньої частини ми виглядали гідно і пройшли далі".
Арбітр
Судити цю зустріч буде нідерландський арбітр Денніс Хіглер.