Луганський клуб розпочне груповий етап нового турніру виїзним матчем.

16 вересня відбудеться матч першого туру групового етапу Ліги конференцій між луганською "Зорею" і "Буде-Глімтом" з Норвегії.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Буде-Глімт - Зоря.

Букмекери не вірять в українську команду. Фаворитом протистояння вони бачать саме господарів поля.

На перемогу "Буде-Глімт" дається коефіцієнт 1,82, на нічию - 3,74, а на звитягу "Зорі" - 4,20.

На те, що норвезький клуб не програє вдома, можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,22, а на те, що "Зоря" не програє - 2,00.

Буде-Глімт - Зоря: перед матчем

Поєдинок між норвезьким та українським клубами розпочнеться 16 вересня о 22:00. Разом з "Зорею" та "Буде-Глімтом" в групі C також виступають ЦСКА (Софія, Болгарія) й італійська "Рома".

"Зоря" потрапила в Лігу конференцій, не зумівши подолати кваліфікацію в Лізі Європи.

"Буде-Глімт" розпочав сезон у кваліфікації Ліги чемпіонів, де двічі поступився польській "Легії" (3:2 та 2:0). Потім "Буде-Глімт" у кваліфікації Ліги конференцій вибив з боротьби ісландський "Валюр", литовський "Жальгіріс" і "Приштину" з Косово.

"Буде-Глімт" є віце-чемпіоном Норвегії, відставши на одне очко від "Молде".

Вже відомо, що дуель двох команд розсудить арбітр з Нідерландів Денніс Хіглер.

Автор: Артем Будрін