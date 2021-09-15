Буде-Глімт - Зоря: де дивитися матч Ліги конференцій

Український клуб стартує в новому турнірі УЄФА.

Луганська "Зоря" 16 вересня проведе матч 1-го туру групового етапу Ліги конференцій. Команда Віктора Скрипника в гостях зіграє проти норвезького клубу "Буде-Глімт". УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Буде-Глімт - Зоря. Буде-Глімт - Зоря: де дивитися матч Пряму трансляцію протистояння норвезького та українського клубів можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. Також перегляд матчу буде доступний на платформі "Volia TV". Стартовий свисток а стадіоні "Аспмюра" прозвучить о 22.00. Читайте такожБуде-Глімт - Зоря: прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій Буде-Глімт - Зоря: перед матчем У групі C також виступають ЦСКА (Софія, Болгарія) та італійська "Рома".

"Буде-Глімт" в минулому сезоні став чемпіоном Норвегії. Команда розпочала новий сезон у кваліфікації Ліги чемпіонів, де в першому раунді двічі поступилася польській "Легії" (3:2 і 2:0). Потім "Буде-Глімт" у кваліфікації Ліги конференцій вибив з боротьби ісландський "Валюр", литовський "Жальгіріс" і "Пріштіну" з Косово.

"Зоря" - бронзовий призер УПЛ. Команда потрапила до групи Ліги конференцій, не зумівши подолати кваліфікацію в Лізі Європи. "Зоря" поступилася віденському "Рапіду".

У поточному чемпіонаті (в Норвегії він проводиться за системою "весна-осінь") "Буде-Глімт" йде другим. "Зоря" поки лише сьома в УПЛ.

Дуель двох команд розсудить арбітр з Нідерландів Денніс Хіглер. Автор: Антон Дудар

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