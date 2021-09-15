Півзахисник Зорі Дмитро Хомченовський / фото ФК Зоря
Луганська "Зоря" 16 вересня проведе матч 1-го туру групового етапу Ліги конференцій. Команда Віктора Скрипника в гостях зіграє проти норвезького клубу "Буде-Глімт".
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Буде-Глімт - Зоря.
Буде-Глімт - Зоря: де дивитися матч
Пряму трансляцію протистояння норвезького та українського клубів можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. Також перегляд матчу буде доступний на платформі "Volia TV".
Стартовий свисток а стадіоні "Аспмюра" прозвучить о 22.00.
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Буде-Глімт - Зоря: перед матчем
- У групі C також виступають ЦСКА (Софія, Болгарія) та італійська "Рома".
- "Буде-Глімт" в минулому сезоні став чемпіоном Норвегії. Команда розпочала новий сезон у кваліфікації Ліги чемпіонів, де в першому раунді двічі поступилася польській "Легії" (3:2 і 2:0). Потім "Буде-Глімт" у кваліфікації Ліги конференцій вибив з боротьби ісландський "Валюр", литовський "Жальгіріс" і "Пріштіну" з Косово.
- "Зоря" - бронзовий призер УПЛ. Команда потрапила до групи Ліги конференцій, не зумівши подолати кваліфікацію в Лізі Європи. "Зоря" поступилася віденському "Рапіду".
- У поточному чемпіонаті (в Норвегії він проводиться за системою "весна-осінь") "Буде-Глімт" йде другим. "Зоря" поки лише сьома в УПЛ.
- Дуель двох команд розсудить арбітр з Нідерландів Денніс Хіглер.