Збірна Німеччини зіграє проти України свій 1000-й поєдинок у своїй історії.

У понеділок, 12 червня, відбудеться товариський поєдинок між національними збірними Німеччини та України.

Гра пройде на стадіоні "Везерштадіон" в Бремені.

Головним арбітром зустрічі призначений грецький рефері Анастасіос Сідіропулос. Йому будуть асистувати: Райнхарт Буксбаум і Хасан Кула. Четвертий арбітр - Іоанніс Пападопулос.

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Ця гра стане дебютною для Сергія Реброва на посаді головного тренера збірної України. Нагадаємо, про призначення 49-річного фахівця УАФ повідомила в середу, 7 червня.

Для збірної Німеччини цей поєдинок є історичним - це буде 1000-й матч в історії Бундестім. Напевно німецькі футболісти будуть викладатися в цій грі на повну, граючи перед рідною публікою.

Німеччина - Україна: трансляція

Поєдинок збірних Німеччини та України в прямому ефірі буде показаний на місцевих телеканалах Суспільного (наприклад Суспільне Київ, Суспільне Одеса), крім OTT-сервісів.

Також пряма трансляція матчу буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Початок поєдинку - о 19:00 за київським часом.

Додамо, що після зустрічі з Німеччиною збірна України зіграє два поєдинки в рамках відбору на Євро-2024 з футболу: проти Північної Македонії (16 червня) і Мальти (19 червня).

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