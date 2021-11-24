Роберто Де Дзербі чекає посилення складу "гірників" в зимове трансферне вікно.

Івуарійський півзахисник "Сассуоло" Жеремі Бога може покинути італійський клуб в зимове трансферне вікно.

Як повідомляє TUTTOmercatoWEB, предметний інтерес до футболіста проявляє донецький "Шахтар".

"Гірники" вже намагалися підписати 24-річного вінгера влітку, але не вдалося домовитися з керівництвом "Сассуоло". У січні керівництво українського гранда знову зробить спробу придбати Бога.

Читайте такожІнтер-Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонівВідзначається, що в підписанні івуарійця зацікавлений особисто головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі, який вже працював з цим гравцем будучи наставником "Сассуоло". Італійський фахівець хоче бачити Бога взимку в "Шахтарі" і вже повідомив про це керівництво донецького клубу.

Портал Transfermarkt.ru оцінює вартість вінгера в 20 млн євро.

Жеремі Бога: кар'єра

Жеремі є вихованцем "Челсі", але за лондонський клуб зіграв всього один матч.

Виступав на правах оренди за "Ренн", "Гранаду" і "Бірмінгем".

Бога грає за "Сассуоло" з 2018 року. За цей час івуарієць зіграв за італійський клуб 98 матчів, в яких відзначився 18 забитими голами і 10 асистами.

У нинішньому сезоні зіграв 8 матчів у Серії А і виконав три результативні передачі.

Автор: Володимир Медяник