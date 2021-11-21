Кейта Бальде відзначився ударом через себе.

Сенегальський нападник "Кальярі" Кейта Бальде забив красивий гол у матчі 13-го туру чемпіонату Італії проти "Сассуоло".

Наприкінці першого тайму Бальде зрівняв рахунок у матчі ударом через себе. Він відкрився під навіс з правого флангу і завдав потужного удару з центру штрафного майданчика - м'яч влетів у ворота від поперечини.

Цей м'яч може по праву претендувати на звання найкращого гола туру.

Поєдинок між "Сассуоло" і "Кальярі" у підсумку завершився внічию - 2:2.

Відеоогляд матчу (відео голу Бальде - на 01:55)

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Кейта Бальде: чим він відомий

26-річний Бальде відомий за своїми виступами за "Лаціо", "Монако", "Інтер" та "Сампдорію". Кольори "Кальярі" він захищає з 2021 року.

На клубному рівні він зіграв 261 матч, забивши 62 голи.

За збірну Сенегалу Бальде провів 36 матчів, в яких забив 6 голів.

Автор: Антон Дудар