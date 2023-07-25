Давід Нерес продовжить грати за лісабонську "Бенфіку".

Відомий бразильський футболіст Давід Нерес, який виступає за португальську "Бенфіку", відмовив російському "Зеніту".

Як інформує A Bola, клуб з Санкт-Петербургу пропонував лісабонцям 30 мільйонів євро за Нереса. Але і "Бенфіка", і сам півзахисник відхилили пропозицію російської команди.

Нерес хоче грати у Лізі чемпіонів, а російські клуби відсторонені рішенням УЄФА від єврокубків через вторгнення РФ в Україну. Ба більше, 26-річний бразилець недоступний для трансферу до клубу з країни, яка змусила його залишити "Шахтар".

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Нагадаємо, що 15 січня 2022 року донецький "Шахтар" придбав у амстердамського "Аяксу" Давіда Нереса за 12 мільйонів євро. Бразилець і "гірники" підписали угоду до 2026 року. Проте через початок війни Нерес так і не встиг дебютувати за донецьку команду. У червні 2022 року Нерес перебрався до "Бенфіки".

Додамо, що Нерес провів 7 поєдинків за національну збірну Бразилії і забив один гол.

Через війну пост головного тренера "Шахтаря" покинув Роберто Де Дзербі. Він мав працювати з Нересом, але Росія зірвала їхні плани. Де Дзербі називав Росію "своїм ворогом" через її злочини.

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