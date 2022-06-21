Зірковий бразильський вінгер Давид Нерес завершив свій перехід з "Шахтаря" в португальську "Бенфіку".
Як повідомляє офіційний сайт "орлів", 25-річний футболіст підписав контракт з новим клубом до середини 2027 року.
Трансфер Нереса обійдеться "Бенфіці" в 15,3 мільйонів євро. У контракті футболіста прописана клаусула в 100 мільйонів євро.
Давид Нерес прокоментував свій перехід в "Бенфіку":
"Я радий приїхати в країну, де всі говорять португальською. Дуже щасливий підписати контракт. "Бенфіка" - великий клуб в Європі і світі.
Радий, що я зможу тут знову грати у футбол, займатися тим, що я люблю. Сподіваюся, адаптація пройде легко. У Нідерландах була інша мова і клімат, а в Португалії все ідеально", - сказав Нерес.
Раніше в ЗМІ повідомлялося, що перехід Нереса відбудеться в рахунок боргу в 15 мільйонів євро, який "Шахтар" має перед лісабонцями за трансфер Педріньо, що відбувся влітку минулого року.
Нагадаємо, 25-річний бразилець приєднався до донецького клубу тільки в січні 2022 року, підписавши довгостроковий контракт. Разом з командою вінгер пройшов зимові збори, проте через війну, розв'язану Росією на території України, не встиг провести жодного офіційного матчу у складі "гірників".
Давид Нерес: кар'єра і досягнення
- Нерес є вихованцем бразильського клубу "Сан-Паулу".
- В амстердамський "Аякс" бразилець перебрався в 2017 році за 12 мільйонів євро.
- У минулому сезоні вінгер провів 22 матчі, відзначився чотирма голами і двома асистами.
- Всього за "Аякс" Нерес зіграв 180 матчів у всіх турнірах, відзначившись при цьому 47 забитими голами і 41 результативною передачею.
- У складі "Аякса" Нерес двічі виграв чемпіонат Нідерландів і двічі був переможцем Кубка Нідерландів, дійшов до фіналу Ліги Європи в сезоні 2016/2017. А в сезоні 2018/2019 Нерес грав разом з "Аяксом" у півфіналі Ліги чемпіонів.
- Давид провів 7 поєдинків за національну збірну Бразилії і забив один гол.