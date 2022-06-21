Давид Нерес так і не зіграв жодного офіційного матчу у складі "гірників".

Зірковий бразильський вінгер Давид Нерес завершив свій перехід з "Шахтаря" в португальську "Бенфіку".

Як повідомляє офіційний сайт "орлів", 25-річний футболіст підписав контракт з новим клубом до середини 2027 року.

Трансфер Нереса обійдеться "Бенфіці" в 15,3 мільйонів євро. У контракті футболіста прописана клаусула в 100 мільйонів євро.

Давид Нерес прокоментував свій перехід в "Бенфіку":

"Я радий приїхати в країну, де всі говорять португальською. Дуже щасливий підписати контракт. "Бенфіка" - великий клуб в Європі і світі.

Радий, що я зможу тут знову грати у футбол, займатися тим, що я люблю. Сподіваюся, адаптація пройде легко. У Нідерландах була інша мова і клімат, а в Португалії все ідеально", - сказав Нерес.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що перехід Нереса відбудеться в рахунок боргу в 15 мільйонів євро, який "Шахтар" має перед лісабонцями за трансфер Педріньо, що відбувся влітку минулого року.

Нагадаємо, 25-річний бразилець приєднався до донецького клубу тільки в січні 2022 року, підписавши довгостроковий контракт. Разом з командою вінгер пройшов зимові збори, проте через війну, розв'язану Росією на території України, не встиг провести жодного офіційного матчу у складі "гірників".

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