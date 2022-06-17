Донецький "Шахтар" і лісабонська "Бенфіка" погодили перехід бразильського півзахисника Давида Нереса.
Про це повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра.
За даними джерела, перехід гравця оцінюється в 14-15 мільйонів євро. При цьому "Шахтар" отримає тільки 2-3 мільйони з цієї суми, а інші гроші підуть на оплату боргу за торішній трансфер Педріньо з "Бенфіки" в "Шахтар".
Зазначимо, що Нерес став гравцем "Шахтаря" в січні, проте не встиг дебютувати за донецький клуб в офіційних матчах через вторгнення РФ в Україну, через яке футбольний сезон в Україні був завершений достроково.
На зимових зборах Нерес відзначився чотирма забитими голами за "Шахтар" і став найкращим бомбардиром команди.
За перехід 25-річного Нереса "Шахтар" заплатив "Аяксу" 12 мільйонів євро.
Нагадаємо, через розв'язану РФ війну в Україні вже пішли в оренду або покинули "Шахтар" на постійній основі ряд футболістів: Алан Патрік, Богдан В'юнник, Вітао, Тете, Вінісіус Тобіас, Майкон, Жуніор Мораес і Фернандо.
Давид Нерес: кар'єра і досягнення
- Нерес є вихованцем бразильського клубу "Сан-Паулу".
- В амстердамський "Аякс" бразилець перебрався в 2017 році за 12 мільйонів євро.
- У минулому сезоні вінгер провів 22 матчі, відзначився чотирма голами і двома асистами.
- Всього за "Аякс" Нерес зіграв 180 матчів у всіх турнірах, відзначившись при цьому 47 забитими голами і 41 результативною передачею.
- У складі "Аякса" Нерес двічі виграв чемпіонат Нідерландів і двічі був переможцем Кубка Нідерландів, дійшов до фіналу Ліги Європи в сезоні 2016/2017. А в сезоні 2018/2019 Нерес грав разом з "Аяксом" у півфіналі Ліги чемпіонів.
- Давид провів 7 поєдинків за національну збірну Бразилії і забив один гол.