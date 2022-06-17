Розв'язана Росією війна завадила Давиду Нересу показати себе в "Шахтарі".

Донецький "Шахтар" і лісабонська "Бенфіка" погодили перехід бразильського півзахисника Давида Нереса.

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра.

За даними джерела, перехід гравця оцінюється в 14-15 мільйонів євро. При цьому "Шахтар" отримає тільки 2-3 мільйони з цієї суми, а інші гроші підуть на оплату боргу за торішній трансфер Педріньо з "Бенфіки" в "Шахтар".

Зазначимо, що Нерес став гравцем "Шахтаря" в січні, проте не встиг дебютувати за донецький клуб в офіційних матчах через вторгнення РФ в Україну, через яке футбольний сезон в Україні був завершений достроково.

На зимових зборах Нерес відзначився чотирма забитими голами за "Шахтар" і став найкращим бомбардиром команди.

За перехід 25-річного Нереса "Шахтар" заплатив "Аяксу" 12 мільйонів євро.

Нагадаємо, через розв'язану РФ війну в Україні вже пішли в оренду або покинули "Шахтар" на постійній основі ряд футболістів: Алан Патрік, Богдан В'юнник, Вітао, Тете, Вінісіус Тобіас, Майкон, Жуніор Мораес і Фернандо.

Давид Нерес: кар'єра і досягнення