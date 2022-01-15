Давід Нерес / фото ФК Аякс
Донецький "Шахтар" офіційно представив першого зимового новачка Давіда Нереса.
Про це повідомила прес-служба донеччан.
Угода з бразильським футболістом чинна до 2026 року. "Гірники" заплатили "Аяксу" за 24-річного вінгера 12 мільйонів євро. Ще 4 млн амстердамський клуб може отримати в якості бонусів.
Нереса презентували красивим відео.
Transfermarkt оцінює Давіда у 20 мільйонів євро.
фото ФК Шахтар
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Давід Нерес: кар'єра
- Нерес є вихованцем бразильського клубу "Сан-Паулу".
- В амстердамський "Аякс" бразилець перебрався у 2017 році за 12 мільйонів євро.
- У цьому сезоні вінгер провів 22 матчі, відзначився чотирма голами і двома асистами.
- Всього за "Аякс" Нерес зіграв 180 матчів у всіх турнірах, відзначившись при цьому 47 забитими голами і 41 результативною передачею.
- У складі "Аякса" Нерес двічі виграв чемпіонат Нідерландів і двічі був переможцем Кубка Нідерландів, дійшов до фіналу Ліги Європи у сезоні 2016/2017. А у сезоні 2018/2019 Нерес грав разом з "Аяксом" у півфіналі Ліги чемпіонів.
- Давід провів 7 поєдинків за національну збірну Бразилії і забив один гол.