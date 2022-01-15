Давід Нерес офіційно став гравцем "гірників".

Донецький "Шахтар" офіційно представив першого зимового новачка Давіда Нереса.

Про це повідомила прес-служба донеччан.

Угода з бразильським футболістом чинна до 2026 року. "Гірники" заплатили "Аяксу" за 24-річного вінгера 12 мільйонів євро. Ще 4 млн амстердамський клуб може отримати в якості бонусів.

Нереса презентували красивим відео.

Transfermarkt оцінює Давіда у 20 мільйонів євро.

Давід Нерес: кар'єра