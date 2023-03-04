Загалом екс-лідер "Динамо" провів за "Жирону" 5 матчів, забив 1 гол та віддав три асисти.

Футболіст збірної України Віктор Циганков зробив асист за "Жирону" у третій поспіль грі чемпіонату Іспанії.

Циганков з'явився у основному складі "Жирони" у матчі 24-го туру Ла Ліги проти "Хетафе" та на 54-й хвилині віддав результативну передачу на Валентина Кастельяноса. Проте "Жирона" все одно зазнала поразки з мінімальним рахунком.

Загалом екс-лідер "Динамо" провів за "Жирону" 5 матчів, забив 1 гол та віддав три асисти. 25-річний українець відзначається результативними передачами у трьох матчах поспіль.

Відео дня

"Хетафе" - "Жирона" - 3:2

Голи: Унал, 2, 14 (пен.), Майораль, 43 - Кастельянос, 54, Гутьєррес, 80

Нагадаємо, що Циганков цієї зими перебрався до Ла Ліги. Він підписав контракт з "Жироною" до 2027 року. Київське "Динамо" заробило на трансфері Віктора 5 мільйонів євро.

17 лютого Циганков вперше забив гол за "Жирону". 26 лютого українець допоміг партнерам переграти "Атлетік" з Більбао.

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