Збірна Франції не змогла здобути перемогу в другому матчі Ліги націй.

У понеділок, 6 червня, на стадіоні "Полюд" у Спліті (Хорватія) відбувся матч 2-го туру Ліги націй у групі 1 дивізіону А між Хорватією та Францією. Зустріч завершилася нічийним результатом з рахунком 1:1.

На 52-й хвилині рахунок відкрив півзахисник збірної Франції Адрієн Рабьо. Він скористався точною передачею від нападника Віссама Бен-Йєддера. У підсумку збірній Хорватії вдалося врятувати становище. На 83-й хвилині вона отримала право на пенальті. До 11-метрової точки підійшов нападник Андрій Крамаріч, який використав свій шанс.

Хорватія - Франція - 1:1

Голи: Крамаріч, 83 (пен) - Рабьо, 52

Хорватія: Ліваковіч, Юранович, Ерлич, Віда, Барішіч, Модріч (Сучіч, 79), Брозовіч, Ковачіч (Влашіч, 80), Майєр (Пашаліч, 63), Будімір (Крамаріч, 70), Брекало (Оршіч, 63)

Франція: Меньян, Павар, Саліба, Кімпембе, Дінь, Тчуамені (Камара, 62), Гендузі, Діабі (Клосс, 80), Нкунку, Рабьо, Бен Йєддер (Грізманн, 61)

Попередження: Віда – Кімпембе

Огляд матчу:

У другому поєдинку цієї групи збірна Австрії приймала національну команду Данії. Зустріч пройшла у Відні на стадіоні "Ернст Хаппель" і завершилася перемогою гостей з рахунком 2:1.

Збірна Данії відкрила рахунок на 27-й хвилині після точного удару П'єр-Еміля Хейб'єрга. На 67-й хвилині австрійці зрівняли рахунок. Гол у свій актив записав Ксавер Шлагер. За шість хвилин до кінця матчу Йєнс Ларсен забив переможний гол за збірну Данії.

Австрія - Данія - 1:2

Голи: Шлагер, 67 – Хейб'єрг, 27, Ларсен, 84

Австрія: Пентц, Триммель, Пош (Данзо, 63), Алаба, Фрідль (Вебер, 78), Зайвальд, Шлагер, Лаймер, Баумгартнер (Забітцер, 46), Любічіч (Арнаутович, 46), Калайджіч (Грегорич, 46)

Данія: Шмейхель, Андерсен, Вестергор (Корнеліус, 52), Нельссон, Крістенсен, Хейб'єрг, Йенсен (Ділейні, 80), Мехле (Ларсен, 66), Еріксен, Поульсен (Дамсгор, 52), Брейтуейт (Ольсен, 52)

Попередження: Поульсен (35), Йєнсен (65)

Огляд матчу:

Таким чином, збірна Данії здобула другу перемогу поспіль у Лізі націй. У матчі першого туру команда обіграла національну команду Франції (2:1).

Збірна Австрії, в свою чергу, в першому турі здобула перемогу в матчі з Хорватією (3:0). У наступному турі Данія зустрінеться з Хорватією, а Австрія проведе матч з національною командою Франції. Обидва матчі пройдуть 10 червня.

Збірна Франції набрала одне очко і займає третє місце в своїй групі Ліги націй. Національна команда Хорватії (1) розташовується на останній позиції. На першому місці йде збірна Данії з 6 очками в активі. На другому місці йде Австрія з 3 балами.

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